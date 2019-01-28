Россия может выдать Януковича Украине, – Портников

Сейчас Янукович избегает заслуженного наказания, только из-за того, что находится в России под защитой своего подельника Путин. Портников подчеркнул, что все может изменится и назвал условия, при которых это может произойти.

В будущем Россия может выдать Украине беглого экс-президента Виктора Януковича, осужденного за госизмену. Журналист Виталий Портников в эфире передачи «Субботний Политклуб» на телеканале «Espreso.TV» назвал условия, при которых это может произойти.

«Виктор Янукович избегает заслуженного наказания, только лишь потому, что находится под В России под защитой своего подельника президента Владимир Путина. Но все может изменится», – отметил журналист.

В первую очередь Портников подчеркнул, что путинский режим в России не является вечным. Рано или поздно может произойти смена режима и тогда Янукович может быть выдан украинским властям.

Во-вторых, отмечает журналист, могут поменяться настроения самого путинского режима и Янукович выдадут Украине. В качестве подобного примера, Виталий Портников напомнил о судьбе бывшего премьер-министра Азербайджана Сурета Гусейнова, скрывавшегося в Москве после попытки неудачного госпереворота против тогдашнего президента Гейдара Алиева и выданного в итоге азербайджанским властям.

В заключение Портников посоветовал Януковичу не дожидаться реализации подобных сценариев, а добровольно вернутся в Украину и «начать отбыть свой тринадцатилетний срок» уже сегодня.

«Espreso.TV»