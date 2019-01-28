Мадуро ждет участие Януковича, – Портников

Россия играет одну из основных ролей в политическом и экономическом кризисе в Венесуэле, с особой остротой разразившемся при президенте Мадуро.

Президент Венесуэлы Николас Мдуро повторит судьбу беглого экс-президента Украины Виктора Януковича, действуя в русле путинской политики. Журналист Виталий Портников в эфире передачи «Субботний Политклуб» на телеканале «Espreso.TV» назвал основные причины кризиса в Венесуэле.

«Николас Мадуро и Виктор Янукович это такие двое из путинского ларца, одинаковы с лиц. Они фактически все их действия в одинаковом ключе», – отметил журналист.

В первую очередь Портников подчеркнул, что Николас Мадуро не пользуется популярностью, как его предшественник Уго Чавес, имевший ореол «революционера» и харизму лидера «социалистической революции в Латинской Америке». В этом плане Мадуро очень напоминает Виктора Януковича, начинавшего карьеру при президенте Леониде Кучме.

Во-вторых, отмечает журналист, Чавес в отличие от Мадуро не разрывал экономических связей Венесуэлы с США, а средства заработанные товарооборот между странами пускал на социальные нужды населения в стране. При Мадуро у Венесуэлы нет денег для реализации экономических проектов, в том числе и в сфере нефтедобычи. Отсюда и галопирующая инфляция и острый продовольственный кризис.

В-третьих Виталий Портников, напомнил о том, что Николас Мадуро, так же как Виктор Янукович взял пятимиллиардный кредит у России.

«Espreso.TV»