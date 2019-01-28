Россия в отношение патриарха Филарета допустила все мыслимые фатальные ошибки, – Портников

История отношений патриарха Филарета с московским клиром – это яркая иллюстрация всей фатальной ошибочности российской политики.

На истории отношений Московского патриархат с патриархом Филретом можно иллюстрировать всю фатальную ошибочность российских политических процесов. Журналист Виталий Портников в эфире передачи «Субботний Политклуб» на телеканале «Espreso.TV» назвал основные ошибки допущенные архиереями Русской православной церкви в отношение Филарета.

«Россия в отношение патриарха Филарета совершил все возможные ошибки, которые только могла бы совершить. Ведь в свое время Филарет был основным претендентом на патриарший престол Московского патриархата», – отметил журналист.

Портников подчеркнул, что Филарет был одним из самых главных претендентов на патриарший престол в Русской православной церкви. Если бы его избрали на пост после смерти Пимена, то вопрос об автокефалии украинской церкви скорее всего бы и не возник.

Журналист отмечает, что Филарет был одним из первых, кто начал процесс создания украинской автокефальной церкви, сразу после обретения Украиной независимости. Вместо того, что бы поддержать его, и получить в Украине лояльную в отношение Московского патриархата структуру, Синод РПЦ наложил на Филарета анафему, «выставив его за дверь».

Ведь в этом случае Филарет сохранил бы все дружеские связи с московским клиром, в частности с нынешним патриархом Московским и всея Руси Кириллом, с которым они были очень дружны в прошлом.

«Espreso.TV»