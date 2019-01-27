Российский стратегический бомбардировщик раскололся пополам при посадке в Мурманской области

Российский бомбардировщик Ту-22М3 при посадке на аэродром в Мурманской области раскололся на две части.

В сети появилось видео авиакатастрофы российского стратегического ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3 в Мурманской области, сообщает Telegram-канал «Mash».

«Этот ад Минобороны назвало «жесткой посадкой», – говорится в сообщении

Видеозапись, снятая очевидцами была выложена на YouTube и в соцсетях.

На видео видно, как у самолета во время жесткого приземления отрывает носовую часть, после чего бомбардировщик охватывает пламя.

Напомним, бомбардировщик Ту-22М3 потерпел крушение во вторник во время посадки на аэродроме в Мурманской области.

Telegram-канал «Mash»