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Новости

Российский стратегический бомбардировщик раскололся пополам при посадке в Мурманской области

Telegram-канал «Mash»
27 января 2019

Российский бомбардировщик Ту-22М3 при посадке на аэродром в Мурманской области раскололся на две части.

В сети появилось видео авиакатастрофы российского стратегического ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3 в Мурманской области, сообщает Telegram-канал «Mash».

«Этот ад Минобороны назвало «жесткой посадкой», – говорится в сообщении

Видеозапись, снятая очевидцами была выложена на YouTube и в соцсетях.

На видео видно, как у самолета во время жесткого приземления отрывает носовую часть, после чего бомбардировщик охватывает пламя.

Напомним, бомбардировщик Ту-22М3 потерпел крушение во вторник во время посадки на аэродроме в Мурманской области.

Telegram-канал «Mash»

Tags: катастрофа, Россия, самолет

© Украинско-Российское обозрение

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