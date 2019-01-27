Цимбалюк: Долгий разговор о точке невозврата в отношениях России и Украины

Роман Цимбалюк в эфире передачи «Має слово» беседует с ведущим Юрием Мацарским.

Разговор в эфире идет о России, об отношения с Украиной. Интересные вопросы и честные ответы, – об этом в видеоблоге корреспондента «УНИАН» в Москве Романа Цимбалюка.

Первый поворот в российской внешней политики в отношение Украины наступил когда Владимир Путин десять лет назад заявил о том, что Россия могла бы победить Третий рейх без Украины. С этой отправной точки начались процессы реализации агрессивной политики.

Все недовольство населения России внутренней политикой, действиям нацлидера Владимира Путина, премьер-министр Дмитрия Медведева никак не сказываются на поддержки внешнеполитического вектора. Внешняя политика Кремля всецело поддерживается абсолютным большинством населения, так как связывается с бесконечным процессом «вставания с колен».

В вопрос Донбасс в России сформировалось однозначное отношение как к своей собственной территории, с которой Кремль уходить не собираться. Но всегда подчеркивается «юридическая» принадлежность Донбасса к Украине, вот такой когнитивный диссонанс реально наблюдается. Отсюда вытекает бесперспективность любых переговорных процессов по этим вопросам, которую мы сейчас наблюдем. Компромисс – невозможен.

В России уверены, что они смогут договорится с Юлией Тимошенко, если она займет президентское кресло. Цимбалюк отмечает при этом ставки на выделенного «прокремлевского» кандидата в России не делают, так как осознают невозможность продвижения такого политика на данный момент.

В отношение к президенту Петру Порошенко строится с утверждения, что – это «плохой президент». В России ожидают «более лучшего» политика в президентском кресле.

Кремль хочет, что бы Украина стала второй Молдовой. Они требуют признания «российским» Крыма, наличия «гражданской войны» и… извинений от Украины перед Россией.

Роман Цимбалюк, «УНИАН»