Что защищает Россия в Венесуэле? Пропагандист Марков приподнимает завесу кремлевской кухни

Россия вступила в гибридное противостояние с Западом, прежде всего с США, ограждая себя от «угроз», которые она сама себе придумала.

Вчера стало известно что Россия направила в Венесуэлу четыре сотни наемников из ЧВК «Вагнера», спецподразделения под доверительным управлением «повара Путина» Евгения Пригожина. По имеющейся информации, им поставлена задача охранять друга Путина – Николаса Мадуро. Данное событие не осталось без внимания масс-медиа, а известный кремлевский пропагандист Сергей Марков раскрывает некоторые кремлевские карты из «прикупа» на своей странице в Facebook.

«Венесуэла и Россия. Какова позиция России? Что она защищает в Венесуэле? 10 млрд Роснефти? И 10 млрд тоже. Хочет всегда быть против США? Конечно», – пишет кремлевский пропагандист в первых строках своего сообщения.

Венесуэла и Россия. Какова позиция России? Что она защищает в Венесуэле? 10 млрд Роснефти? И 10 млрд тоже. Хочет всегда… Опубліковано Sergey Markov Субота, 26 січня 2019 р.

«Но больше всего Россия в Венесуэле защищает себя. Россия не хочет, чтобы в понравившийся ему момент Вашингтон признал законным президентом какого нибудь Касьянова или Навального или Илларионова. И заблокировал все российские деньги в западных банках, передав их частично этому президенту России — марионетке западных стран», – подчеркивает Марков.

Кремлевский пропагандист отмечает, что именно поэтому «важно этот сценарий смены власти в Венесуэле сорвать», как уже «сорвали подобный сценарий в Сирии». Марков к всегда приводит свой любимый пример, что «в Украине госпереворот спецслужб США остановить не удалось» из-за «чрезмерной мягкости» России.

«Этот урок Россия выучила очень хорошо», – отмечает Марков.

Пропагандист также настаивает н том, что «чем дальше от России будет остановлен западный марш по смене неугодных режимов» – тем «безопаснее» будет Россия.

«Поэтому плох или хорош Мадуро, не важно. Важно, что он законная власть и США пытаются его свергнуть. Значит надо помочь ему защитить себя», – пишет Марков в заключении.

Фактически это раскрывает стратегические планы на проведение полномасштабной гибридной войны против Запада: создание многочисленных очагов нестабильности в регионах значимых для Запада, в первую очередь для США. Используя эти очаги острых политических и иных конфликтов, с обязательными кровавыми драмами, и поддерживая при этом дружественные себе режимы, типа узурпатора Мадуро, Россия надеется отвлечь Запад от творимых непосредственно ее самой дел на Евразийском континенте.

Сергей Марков, Facebook