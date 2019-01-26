Беглый Олейник призывает не признавать выборов в Украине. Яхно-Белковская про российскую делигитимизацию выборов

В России делают ставку на делигитимизацию украинских выборов и дестабилизацию общественно-политической обстановки.

Владимир Олейник на российском федеральном телеканале: «Я только на следующей неделе подам документы на регистрацию… Я буду активно участвовать в избирательной кампании, буду изобличать украинскую власть». Пусть приезжает, – с улыбкой пишет на своей странице в Facebook Олеся Яхно-Белковская.

Во всем этом бреде внимания заслуживает только следующая фраза то ли «президента», то ли «премьера в изгнании»/в России (уж не знаю, как он делит эти позиции с Януковичем и Азаровым): «Я буду призывать не признавать результаты выборов, потому что 7 или 8 миллионов уже лишены права голосовать».

Владимир Олейник на рос федеральном телеканале: "Я только на следующей неделе подам документы на регистрацию… Я буду… Опубліковано Olesya Yakhno-Belkovskaya Пʼятниця, 25 січня 2019 р.

Уже не впервые слышу, что в случае победы на президентских выборах в Украине политика, который не устраивает Кремль, Россия может не признать результаты выборов. В общем, дестабилизация и делегитимация – по-прежнему, базовый сценарий российской власти.

Олеся Яхно-Белковская, Facebook