В Украине опубликован список религиозных организаций, которые должны изменить название

Согласно закону, религиозная организация, управляющий центр которой находится в государстве-агрессора, обязана указать это в своем названии.

Министерство культуры Украины обнародовало перечень религиозных организаций (объединений), которым необходимо внести изменения в свое название и устав, согласно новой редакции закона «О свободе совести и религиозных организациях». Соответствующий список опубликован в правительственной газете «Урядовий кур’єр» в субботу, 26 января.

Как отмечается, по результатам религиоведческой экспертизы, проведенной Министерством культуры Украины, установлено, что под действие частей седьмой и восьмой статьи 12 Закона Украины «О свободе совести и религиозных организациях» относительно переименования подпадают религиозные организации, которые действуют на территории Украины и входят в состав таких религиозных объединений:

1. Русская (Российская) Истинно-Православная Церковь (РИПЦ),

2. Русская (Российская) Старообрядческая Церковь (Беспоповское согласие), другое название — Древлеправославная Поморская Церковь (ДПЦ),

3. Украинская Православная Церковь (в единстве с Русской Православной Церковью (УПЦ),

4. Русская (Российская) Древлеправославная Церковь (РДЦ Новозыбковское согласие),

5. Русская (Российская) Православная Старообрядческая Церковь (РПСЦ, Белокриницкое согласие).

«Религиозным организациям, которые действуют на территории Украины и входят в состав (являются частью) религиозных объединений согласно перечню, который добавлен, в срок не позднее трех месяцев внести в свой устав (положение) предусмотренные частью седьмой статьи 12 Закона Украины «О свободе совести и религиозных организациях» изменения и подать их на регистрацию в установленном порядке», — говорится в сообщении.

В перечне также числятся: религиозный центр Киевская митрополия УПЦ, 53 религиозных управления, 19 духовных учебных заведений, 271 монастырь и другие.

Напомним, 20 декабря 2018 года Рада приняла законопроект №5309, который гласит, что религиозная организация, управляющий центр которой находится в государстве-агрессора, обязана указать это в своем названии.

В принятом Радой законе говорится, что вхождение религиозной организации в состав другой организации определяется по их уставам. В уставе УПЦ МП говорится, что она соединена с поместными православными церквями с РПЦ и в своем управлении руководствуется постановлениями собора РПЦ от 1990 года, когда вместо украинского экзархата РПЦ была создана УПЦ МП.

В уставе РПЦ сказано, что центр управления УПЦ МП находится в Киеве (эта норма появилась в 2017 году, уже после регистрации законопроекта о переименовании). Но там же говорится, что решения соборов РПЦ являются обязательными для УПЦ МП.

«Урядовий кур’єр»