Казус Цукерберга. Как Украина помогает Facebook бороться с российской пропагандой

По всей видимости, у менеджеров Facebook появились формальные основания для запрета большинства пропагандистских ресурсов Кремля.

На днях Facebook забанил большую часть аккаунтов пропагандистских ресурсов Кремля типа «русвесны». Страницы закрыли в обычном для FB духе, никому ничего толком не объяснив. Ограничившись лаконичным «мы не хотим, чтобы Facebook использовали для манипуляции людьми», пишет на страницах «Фокуса» главный редактор журнала Евгений Гордейчик.

Сам факт того, что пропагандистские псевдо-СМИ нужно банить, ни у одного здравомыслящего человека ни вызывает сомнений. Но почему так долго думал Facebook, почему кремлевскую пропаганду не прикрыли в 2014 году, в зародыше, когда информационная война лишь набирала обороты? Почему не «прибили» в 2015-м, когда под крики «их там нет» российские танки стреляли на Донбассе? Что произошло, раз пропаганду решили забанить именно сейчас?Часть ответов на эти вопросы дает прошлая, менее масштабная зачистка пропагандистских ресурсов Кремля.

В апреле Facebook заблокировал аккаунты РИА «Федеральное агентство новостей», «Экономика сегодня», «Политика сегодня». Эти медиа активно освещали бои на Донбассе и в Сирии, естественно, весьма однобоко.

Как выяснили журналисты российского РБК, упомянутые выше ресурсы были тесно связаны с российским бизнесменом Евгением Пригожиным, находящимся под санкциями США и принадлежащей ему «фабрикой троллей». «Фабрика троллей» – это собранные в здании бывшего питерского завода сотни людей, которые ведут фейковые аккаунты и лоббируют необходимые Кремлю идеи в соцсетях.

Связанные с Пригожиным страницы приобрели популярность именно за счет раскрутки их новостей работниками «фабрики троллей», попросту говоря – фейковыми аккаунтами. По всей видимости, сейчас службе безопасности Facebook удалось отследить похожую схему для большинства пропагандистских ресурсов Кремля и у менеджеров соцсети появились формальные основания для их запрета.

Можно предположить, что для Facebook было очень важно наличие формальных доказательств нарушений условий использования сервиса. Возможно, это связано с непрекращающимися попытками российского правительства запретить Facebook.

Но для нас важнее другое. Логика действий FB в отношении российских ресурсов дает возможность понять логику выстраивания взаимоотношений западной цивилизации с «русмиром» в целом.

С одной стороны, для Запада Россия – ценный экономический партнер, терять которого очень не хочется. Но с другой – этот партнер порой творит такое, на что закрыть глаза и игнорировать нельзя. Нанесенный репутации ущерб может оказаться катастрофическим. Поэтому все стараются не делать резких шагов, но происходящее в РФ берут «на карандаш».

И когда не замечать происходящего уже никак нельзя, следуют резкие шаги, которые непосвященному в тонкости внутренней кухни зрителю кажутся довольно нелогичными и странными.

Одним словом, подавая на РФ в суды, заставляя международные структуры принимать «выражающие озабоченность» резолюции и не особо работающие санкции, Украина все делает правильно. Рано или поздно количество перерастет в качество и мир попросту не сможет закрывать глаза на действия России.

Евгений Гордейчик, «Фокус»