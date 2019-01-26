Россияне в долговой яме. Доходы падают, а долги растут

Кремль обещал реальный рост доходов россиян в 2018 году, но на деле вышел рост кредитной задолженности и снижение этих самых – реальных доходов.

Реальные доходы (с поправкой на инфляцию) россиян в 2018 году опять снизились (на 0,2% — по данным Росстата). Падение доходов продолжается пятый год подряд. Еще недавно и президент и премьер обещали нам их рост уже в 2018 году, пишет на своей странице в Facebook ученый-экономист, член Президиума Арбитражного третейского суда г. Москвы, экс-министр экономики России, экс-президент банка «Российская финансовая корпорация», председатель партии «Партии перемен» Андрей Нечаев.

Объем долгов по кредитам россиян достиг 14,9 триллиона рублей – за 2018 год они выросли на целых 23%. Это максимальный показатель за пять последних лет. Основной вклад, по данным Центробанка, вносят ипотека и необеспеченное потребительское кредитование.

Андрей Нечаев, Facebook