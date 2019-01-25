Украинская диаспора в России: проблемы, возможности, задачи и необходимость поддержки

Как живут украинцы в России? Какую роль играет украинская диаспора в жизни страны-агрессора? Какие задачи он способна решить?

Получение Томоса на автокефалию поместной украинской церкви. Это событие – исключительное и стоит на одном уровне с майданом для диаспоры, но и имеет важную особенность. Оно доказало дееспособность украинского государства, а это очень важно для украинской среды в России, которая находится под жесточайшим информационным прессом, об этом пишет на страницах «News Sky» активист украинской диаспоры в России, общественное движение «Гражданский совет» Андрей Таран.

Есть ли жизнь в украинской диаспоре России?

Для того, чтоб ответить на этот вопрос ( и все остальные), нужно для в начале решить для себя – что является «диаспорой», и что значит быть украинской диаспорой в России.

Я считаю, что диаспорой является сообщество людей, объединенных общим этническим происхождением, осознающими это и не потерявшими свою связь со «страной происхождения». Причем, вокруг нас масса примеров того, как может выглядеть это сообщество и какую роль играть в жизни страны проживания.

Ну, к примеру – давайте возьмем ту же Россию. Ни одно заметное общественно-политическое явление не проходит без того, чтоб в нем не «засветилась» азербайджанская, грузинская или армянская диаспора. Могу напомнить, какой вес сейчас в РФ набирает китайская диаспора и имеет вьетнамская.

Но напомните мне – кто реально слышал что- об украинской? И не важно – до войны или во время. Вот с этого непреложного факта – странного отсутствия дееспособной украинской диаспоры – самой большой по численности в России, мы и начнем анализ данного вопроса.

Начнем с того, что ни к одной диаспоре Российское государство не подходит с таким вниманием, с таким опасением и с таким внутренним неприятием, как к украинской. Что же беспокоит российскую власть в представителях «братского народа» у себя в стране? На этот вопрос многим было бы трудно ответить до 14 года.

Сейчас – ответ ясен и прост – трудно по другому относиться к народу, у которого украл не только само название государства и историю, просто физически уничтожал, но и построил на ворованном имперскую идеологию, за счет которой и существуешь. Приходится за ним следить, держать под контролем и всеми силами пытаться ассимилировать, чтоб избежать ответственности. Самое лучшее – это заявить, что вообще не существует ни такой нации – украинец, ни такого государства – Украина, значит и нет совершенных преступлений.

Есть еще масса причин, которые вынудили российское жуликоватое государство принять украинофобию именно как государственную политику – это и демография и экономика, но мы остановимся на другом – на понимании нынешней нацистской элиты в России – антагонизма наших двух государств – Украины и России (в сегодняшнем виде) и невозможности их мирного существования, в которое, по скудоумию или злому умыслу, еще «верят» некоторые персонажи в Украине.

Итак, нынешняя российская элита абсолютно обоснованно считает своей основной угрозой огромный, критически и фатально для них – огромный процент населения, связанный с Украиной родственными узами (по моим оценкам, при реальном населении России в 52-55 миллионов, граждан, считающих себя украинцами – около 8 миллионов ). Украинцы вплетены в тело государства российского – намертво, они носители всего объема информации и от них, в значительной мере, зависит функционирование системы, и самое главное – именно украинцы имеют в своей ментальности гены успешного противостояния русскому шовинизму и способны к самоорганизации под давлением административного ресурса. Хуже того, они имеют материнское государство, способное успешно противостоять красно – коричневой империи в политическом, историческом, военном, экономическом и цивилизационном плане.

Одним словом и максимально понятно – «кремлевские кащеи» – прекрасно знают, где находится ихняя смерть и посему – реагируют на угрозу самого своего существования максимально жестко, насколько это им позволяет само сообщество и страна происхождения. Констатирую, что на сегодняшний день – у кремлевских нацистов – к огромному стыду и украинского сообщества и украинского государства – нет никаких проблем на этом направлении.

Как Кремль удерживает украинскую диаспору в орбите своих интересов

Главная задача кремлевской охранки, а эту роль сейчас выполняет управление внутренней политики – держать данную социальную группу в недееспособном состоянии. Для этого:

а) принимаются репрессивные законы, акты и внутренние распоряжения – по нейтрализации любой организованной структуры;

б) проводится кропотливая, профессиональная и глубокая работа профильными оперативными службами;

в) насаждаются и лоббируются «лидеры» в диаспоре, для которых прочерчены «красные линии» и через которых формируется пораженческое, искаженное и упадническое общественное мнение в данной социальной среде;

г) в обязательном порядке «украинофобия» учитывается в каждом информационном потоке, она обязательна при принятии решения властей всех уровней;

д) внимательнейшим образом следит за тем, чтоб эта среда не имела независимых источников финансирования;

е) формирование фейковых, контролируемых групп в среде диаспоры, ставящих своей целью полный контроль над проблемной социальной группой ( проявилось в последнее время, в виду усиливающейся активности данной социальной среды).

Особо стоит отметить, что наибольшие усилия УВП предпринимает на кадровом направлении, выдвигая и поддерживая тех персонажей, которые наиболее успешно разрушают горизонтальные связи в среде и не дают сформироваться независимым вертикальным связям. В этом отношении проблемы реальной российской оппозиции и украинской диаспоры – идентичны.

Я не буду долго останавливаться на этом пункте, ввиду того, что после 14 года он довольно понятен для каждого интересующегося этим вопросом человека. Поэтому предлагаю все внимание нацелить на вопросы – Что должна делать диаспора, Как противостоять давлению со стороны государства и спецслужб, Особенности украинской диаспоры в РФ, Какую помощь и Почему должно оказывать украинское государство и отдельно остановимся на оценке сегодняшнего положения вещей и лидеров в данной среде.

Чем должна заниматься диаспора

Любая диаспора, в любой стране мира должна заниматься в обязательном порядке тремя направлениями деятельности.

1) Сформировать и постоянно укреплять и кадрово и социально и экономически свою организацию. Это необходимо для представления своей социальной группы в общественно – политической жизни страны и отстаивания своих интересов и интересов страны происхождения (об этом отдельно, чуть ниже). Без успеха на данном направлении любая диаспора будет ассимилирована в конечном итоге, и именно это направление является индикатором для «лидеров» в этой среде, находящихся либо полностью, либо частично под контролем специальных служб, либо ведущих действительно независимую деятельность в интересах представляемой социальной группы.

2) Сформировать программу репатриации для всех слоев диаспоры, с государственной поддержкой репатриируемых страной происхождения. Это вернет доверие к «малой» родине и «чувство тыла» для общественных активистов в этой среде. Интерес к этой теме огромен. И что характерно – он крайне интересен тем, кто хочет переехать в Украину вместе со своим делом…или деньгами. )

3) сформировать общественно – политическую организацию для защиты своих интересов и интересов страны происхождения (это может носить и «гибридный» характер).

Задаю риторический вопрос – что- нибудь сделано в этих направлениях за 25 лет? Ответ на этот вопрос содержит информацию об истинном отношении российской государственности к теме «Украина» не только сейчас – во время войны, но и с 92 года, особенно для тех, кто серьезно думает, что аннексия Крыма и интервенция на Донбасс – это «ситуативное» решение господина Путина в 14 году.

Особенности украинской диаспоры в России

Прежде всего нужно осознать, что украинская диаспора в РФ – это прежде всего самое большое этническое меньшинство ( оценки численности спорны ввиду отсутствия реальной статистики в РФ как факта) и государственнообразующая нация. Да – да, именно – конечно же не де – юре, но де – факто однозначно, так как свое имперское летоисчисление кремль ведет с Киевской Руси и статуя князя Владимира у Кремля – тому прямое доказательство. Но это на словах.

На деле – украинцы – самая репрессируемая часть населения России, а то, что сегодня Россией правят выходцы и сотрудники – штатные и внештатные ФСБ (КГБ), только ухудшает ситуацию, ведь никто в мире не убил столько энкэвэдэшниов как украинцы – и ненависть у представителей нынешней власти к нам – впитана в кровь вместе с учебниками. Отсюда и главное ощущение человека в РФ, позиционирующего себя как украинец – когнитивный диссонанс и состояние «ущербности», ввиду ощутимой разницы между озвучиваемым «мышебратством» и ярко выраженной враждебностью со стороны государства, как только ты затрагиваешь тему своего «украинства».

Кстати – оттуда и условность в численности диаспоры – многие ради спокойствия детей – скрывают свое происхождение (как евреи в СССР ). Теперь о реалиях. Украинцы в РФ везде. И в чиновничьей среде, и в военной, и в научной, и в среде силовиков и среди предпринимателей – это говорит как и о талантливости народа, так и о тяжелой демографической ситуации в РФ, ведь как минимум с 93 года существует указ не брать украинцев на руководящие должности. На «верху» это правило выполняется жестко, по «вертикали» вниз – ситуативно, но предпочтение всегда отдается «не украинцу».

Хочу уточнить – для меня сезонные рабочие с Украины и просто «заробитчане» – не являются представителями диаспоры и я не буду затрагивать эту часть «украиноязычных» в РФ. Это не тема данного «опуса». )

Беженцы с Донбасса делятся в основном на две категории. Те, кто разочаровавшись в возможностях РФ, которая не «додавила хохлов» и в «хохлах» – которые, оказывается, могут дать «сдачи» (нацисты). И те, кто побывав в России поняли, как их «поимели».

Причем и те и другие понимают, что Донбасс вернется в Украину. Правда первые – перед этим хотят его разбомбить, чтоб ничего «хохлам не досталось» ( из личной беседы). Но ни первые, ни вторые – не имеют никакого отношения к диаспоре.

Какие еще особенности украинца в России, по отношению к представителям других диаспор? Они на лицо…внешне нас не различить…говорим с минимальным акцентом (шо))), схожий язык и схожая ментальность, действительно дружеское отношение со стороны подавляющего большинства населения, особенно – со стороны радикальной оппозиции в России, которая всегда видела в украинцах свою опору, как и со стороны – внимание – русских националистов (не путать с фашистами и нацистами), для которых украинец – главный помощник в деле разрушения империи и построении национального русского государства.

К особенностям украинской диаспоры нужно отнести и глубокую убежденность Кремля в том, что украинец – всегда носитель «чужеродной» ментальности и «вредных» идей, не совместимых ни с государственной идеологией, ни с самой идеей «имперскости».

В разряд «особенностей» я отношу и тот шок и тот излом, который испытал каждый человек, живущий в России и считающий себя украинцем в 14 году. Даже если он не показывает вида. Даже если молчит и говорит обратное – ему нужно выживать, в России подавляющая часть населения – бюджетники.

И кстати – этот шок усилился многократно после того, как стало понятно, что украинскому государству на нас наплевать. Оно нас боится и оно нам не доверяет (глупость, которую разберем позже). И эта ситуация «зависла» и сейчас, и она требует немедленного разрешения, прежде всего со стороны украинского государства, если оно, это государство, хочет одержать верх в войне.

Как выжить украинской диаспоре

Для нынешней обстановки, в которой сейчас существует украинская диаспора наиболее верным будет определение – «это очень хорошо, что сейчас так плохо». Ведь что произошло? После открытой подлости, совершенной кремлем, практически был остановлен процесс ассимиляции украинцев. Каждому пришлось себя спросить – кто он и самому себе отвечать на этот вопрос.

И только, давайте говорить откровенно, трусость и продажность «лидеров» не сделала украинскую среду платформой для объединения всех антивоенных сил в России. Ведь сама принадлежность к украинской среде делает человека и в глазах окружения и в представлении силовиков и чиновников – уже оппозицией нынешней власти, к которой хоть и по разным причинам, но подавляющее большинство относится резко отрицательно.

Сама жизнь подсказывает, что нужно украинцам, чтобы сохранить идентичность в России. Итак, перечислим прямо по пунктам, чтобы избежать двусмысленности.

1. Стать политической силой. Для этого нужно сформировать общественно – политическую организацию, став платформой для объединения с радикальной российской оппозицией.

2. Научиться работать под постоянным давлением государства и спецслужб. Для этого нужно отработать методику противодействия проникновения в свою среду чужого влияния.

3. Инициативной группе принять раз и навсегда правила «игры» в своей среде или в виде этического кодекса или зафиксировать это в уставе, где нарушение этих правил «карается» исключением из рядов и внесением в «черные списки» (барьер интригам, как средству дезорганизации сообщества агентами влияния кремля).

4. Насаждать коллективное руководство на всех уровнях с персональной ответственностью за деятельность на порученном направлении.

5. Обязательная регулярная отчетность о проделанной работе.

6. Четкая и ясная для всех кадровая политика, основанная на понятных и принятых всеми критериях, ведущаяся конкретным коллективом.

7. Прозрачная финансовая деятельность, ведущаяся отдельным уважаемым человеком с должной репутацией и не являющимся руководителем.

8. Сформировать цели и программу сообщества, выполнение которых – задача каждого участника.

9. Изначально определить степень вовлечения каждого участника.

10. Обозначить как обязательное условие – активность участника в информационной работе.

Выполнение этих пунктов максимально нейтрализует возможность попадания в ряды сообщества агентов чужого влияния, что является основной проблемой. Отдельно – об общественно – политической деятельности.

Особенность и смысл деятельности украинской диаспоры – как платформы российской оппозиции – возможность опоры на страну происхождения, что лишает кремль половины административных преимуществ, а возможность плотной и постоянной работы с дипломатическими службами Украины в России и их активная работа в международных организациях по оказанию давления на российское государство, не позволит кремлю «беспредельничать» и заставит частично выполнять собственное законодательство (отдельный разговор ), что даст в руки объединенной российской оппозиции «оружие» против «государства внутренней оккупации».

Примером этому может служить ситуация вокруг Меджлиса крымскотатарского народа, хоть и не доведенная до логического завершения украинским дипломатическим ведомством.

Научиться использовать родовые слабости и ошибки российской государственности

Как использовать слабости и ошибки оппонента (российское государство) – это дело будущей программы и сейчас нет смысла об этом говорить. Я лишь перечислю то, что в своей работе обязательно должна использовать общественная организация украинского сообщества в России.

1) наличие огромного числа граждан, связанных родственными узами с Украиной во всех институтах и ведомствах РФ и возмущенных развязанной кремлем войной;

2) многонациональность РФ, где автономные республики и нетитульные нации испытывают на себе репрессивное давление государства, а значительная часть их населения желает либо большей, либо полной самостоятельности;

3) глубокая и общая коррумпированность, недееспособность государственных институтов;

4) постоянно ухудшающийся уровень жизни;

5) зависимость РФ от получения доходов за поставки сырья за рубеж и в связи с этим – возможность давления за невыполнения подписанных гуманитарных международных обязательств;

6) желание значительной части этнически русского населения сформировать национальное государство;

7) всегда иметь в виду наличие значительной части чиновничьего класса, не согласного с внешней и внутренней политикой нынешнего государства.

Особо стоит отметить, что за последние 100 лет, путем отрицательной селекции красно – коричневым режимом выпестована социальная группа холопов (внештатные сотрудники, информаторы), которую он использует в своих законодательных, исполнительных и представительных органах, и которые своей неадекватностью многократно усиливают слабости и ошибки руководства на местах.

Это повсеместное явление и им надо уметь пользоваться. Отдельно нужно отметить участившиеся случаи саботажа и молчаливой поддержки оппозиции умеренной и вменяемой частью чиновничьего класса.

Украинская диаспора России сегодня

Напомню – проблемы украинской диаспоры и российской оппозиции – идентичны – это и профессиональная работа спецслужб по дезорганизации сообщества и нейтрализация «лидеров», поддержка частично или полностью контролируемых «руководителей», отсутствие финансирования – и как следствие – отход граждан от активной деятельности. На данный момент – российскому протесту нечего противопоставить административному ресурсу. Но есть «подвох».

Значительная часть российского протеста – это представители украинской диаспоры. Это те, кто на многотысячных митингах оппозиции несли украинские флаги и кричали – «Слава Украине». Именно они являются тем нюансом и тем подвохом, который отличает российский фашизм – от любого другого.

Ни в одном фашистском государстве не было огромной диаспоры страны, которая успешно противостоит ему в войне. Именно это отличие и дает надежду на то, что украинская диаспора, став платформой объединения протестных сил и опираясь на возможности украинского государства сможет сформировать такие условия внутри страны, при которых фашистский режим не сможет выжить.

Но это прожекты, а на данный момент огромное число украинцев, как и представителей российской оппозиции, отодвинуты от политической жизни и не имеют своих представителей и организаций для активного противодействия административному ресурсу. Что же сейчас представляет из себя украинская диаспора де-факто? Это разрозненные активисты, лишенные горизонтальных и вертикальных связей, разрозненные же организации находящиеся под контролем управления внутренней политики.

Отсутствует элементарная коммуникация, нет ни программы действий, ни понимания того, что нужно делать в данной ситуации, так как нет доверия друг к другу. Изменить это можно только опираясь на ресурс украинской государственности, но этого пока не предвидится.

Без сомнения, сегодняшняя ситуация требует на должность «лидеров» движения людей, обладающих качествами и опытом практически «профессионального революционера». Этот человек должен обладать и знаниями и опытом, позволяющим ему «работать» с органами «охранки», постоянно повышая планку возможностей и безопасности, или идти на игнорирование оперативных служб, ведя определенный образ жизни, используя публичность, информационное пространство и свою репутацию.

К тому же, он должен быть лишен напрочь ощущения «сакральности» и к российской власти и к ее спецслужбам. Иметь навыки нелегальной деятельности. Хороший вариант, если лидер будет иметь уже публичное имя и хотя бы осознавать то, о чем написано выше. В этом случае, он должен делить полномочия со своей командой, которая будет работать по необходимым направлениям. Думаю, что этот вариант более, чем реален.

Должен сказать несколько хороших слов о Всемирном Конгрессе Украинцев, который на данный момент частично подменяет собой в этой сфере украинское государство и дает возможность «опоры» на конструктивную внешнюю силу. Минус – отсутствие внятной реальной политики в отношении украинской диаспоры в России. Это направление должно стать одним из основополагающих в работе Конгресса.

А что же украинское государство?

А ничего. Вообще. Складывается впечатление, что в АП президента Украины сидят агенты влияния Кремля, которые всеми силами отговаривают его заниматься этим направлением.

Возможно, я не далек от истины. А ведь сколько возможностей оно открывает – от получения постоянного потока нужной информации до работы на территории оккупанта, не говоря уже о возможности формирования «правительства в изгнании» и даже «иностранного легиона».

Одна только декларация этих направлений напрочь разрушает спецпропаганду кремля и абсолютно дезориентирует «пятую колонну». Но на данный момент – это непаханное поле возможностей.

Правда, есть исключение. Оно проявилось недавно. Получение Томоса на автокефалию поместной украинской церкви. Это событие – исключительное и стоит на одном уровне с майданом для диаспоры, но и имеет важную особенность. Оно доказало дееспособность украинского государства, а это очень важно для украинской среды в России, которая находится под жесточайшим информационным прессом.

Так что – не все так, как говорят в телевизоре и это теперь понятно всем. Надо лишь осознать, что любое движение в направлении активизации украинской диаспоры России – приближает нашу победу многократно. Да поможет нам Бог!

Заключение

Итак. Подведем итог. Есть два пути ликвидации фашистских режимов. Первый – его изоляция – это в том случае, когда клиент не проявляет агрессивного поведения и готов тихо умирать за оградой. При беспокойном клиенте, годится только удар дубиной по голове (военно – политическое поражение) оного. Мы же имеем беспокойного клиента с «ядерной бомбой» в кармане и в последней, критической стадии шизофрении. Казалось бы – безысходная ситуация, но как всегда – есть подвох. Шизофреник физически слаб и практически в предсмертном состоянии.

Но и это – не основной нюанс. В его организме – смертельный вирус. Находится в спящем состоянии. Надо то – всего то — его активировать, и мы забудем об этом пациенте навсегда. Украинская диаспора в РФ ждет своего часа. В ней есть жизнь. Как думаете – стоит ли цель – усилий ?

Андрей Таран, «News Sky»