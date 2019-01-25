Кадыров угрожает народному депутату Украины за «оскорбление» пропагандистки Скабеевой

Вчера в ПАСЕ после рассмотрения резолюции об обострении в Азово-Керченской акватории произошло несколько инцидентов между украинскими депутатами и Ольгой Скабеевой.

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что за «оскорбление» российской журналистки Ольги Скабеевой украинского народного депутата Борислава Березу в любом месте достанет какой-то мужчина и «с размаху влепит звонкую оплеуху», говорится в его личном Telegram-канале «Kadyrov_95».

«Березе следует очень четко усвоить, если он должным образом не извинится перед Ольгой Скобеевой, обязательно найдется истинный мужчина, который в любом месте его достанет и с размаху влепит звонкую оплеуху», – написал Кадыров.

Глава российского региона считает, что член украинской делегации в ПАСЕ Береза толкнул и оскорбил «хрупкую российскую девушку» Скабееву.

«Если бы в Чечне или ином регионе России совершили подобные действия против украинской журналистки, весь западный мир гудел бы. В один голос трезвонили бы о правах человека», – утверждает он.

По мнению Кадырова, после инцидента со Скабеевой, все «молчат, как будто в рот воды набрали».

Он также обратился «к братскому украинскому народу» с призывом «прогнать» из Украины или заставить придерживаться «порядка» подобных Березе украинских политиков.

Telegram-канал «Kadyrov_95»