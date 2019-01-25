В Москве неизвестные подожгли школьника

Школьник, получивший обширные ожоги практически всего тела, был госпитализирован.

На западе Москвы неизвестные подожгли подростка, он госпитализирован с ожогами 98% тела, сообщает «ТАСС» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что 15-летний ученик девятого класса госпитализирован в реанимацию с ожогом дыхательных путей, отравлением продуктами горения и ожогами 3-4 степени 98% тела.

По данным издания, потерпевший сообщил, что неизвестные облили его жидкостью и подожгли.

Вместе с тем, российское агентство «Интерфакс» сообщает, что подросток получил ожоги якобы играя со сверстниками с канистрой керосина.

«По данным следствия, вечером 24 января 15-летний юноша, находясь совместно с двумя несовершеннолетними в подъезде жилого дома по улице Берзарина, получил ожоги 98% тела», – сказала представитель столичного главка Следственного комитета (СК) Юлия Иванова.

По ее словам, пострадавший был незамедлительно доставлен в медицинское учреждение, где ему оказывается вся необходимая помощь.

«В ходе осмотра места происшествия следователи обнаружили пустую канистру с характерным для керосина запахом», – сказала представитель следствия.

Она отметила, что по факту происшествия возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (ч. 1 ст. 111 УК РФ).

«В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. Следователи также проверят условия жизни и воспитания подростка в семье», – добавила Иванова.

«ТАСС»