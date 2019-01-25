Три разговора в кулуарах ПАСЕ. Кулеба об отношение европейских политиков к России и Украине

На этой неделе там много разных разговоров. Но вот эти были очень показательны.

В Европе не однозначно воспринимают Россию, несмотря на явно дружеское расположение к Украине. Представитель Украины в Совете Европы Дмитрий Кулеба на своей странице в Facebook отмечает, что некоторые из европейских политиков констатирую, что Россия считает Украину собственной «вотчиной», другие пытаются искать «компромисса», а третьи готовы сами активно поддерживать и помогать Украине.

Первый

Вечер. Все уставшие. Решили с послом одной страны ЕС выпить по бокалу вина. Разговорились. И на третьем бокале он рассказал, как в 2017 (!) году был на консультациях в МИД РФ, в ходе которых состоялся следующий официальный диалог.

«А теперь мы бы хотели обсудить Украину», – предложил представитель страны ЕС.

«А что обсуждать? Украина – это наш двор. Это все равно что обсуждать Россию», – ответили представители российской стороны.

Второй

Встречаюсь с представителем одного влиятельного государства ЕС.

«Надо искать решение об участии России в ПАСЕ. Нужен компромисс и т.д. Украина готова к диалогу по этому вопросу?», — заявил представитель.

«Мы всегда готовы к диалогу. Давайте я вам до начала диалога расскажу одну историю», ответил Кулеба

И рассказываю, что у меня прямо перед ним – а так действительно было – состоялась встреча с молодой женой нашего танкиста, который с января 2015 году в плену. Она с ним в последний раз говорила по телефону летом 2016-го. После этого только передачи туда без обратной связи и сорванные той стороной попытки обмена. И она продолжает за него бороться и даже в Совет Европы доехала. И таких пленных и заключенных у нас десятки. И надо говорить о том, как мотивировать Россию их освободить.

Его история поразила. Секунд на пять он выпал из разговора. Затем собрался и говорит:

«Это ужасно. Правда. Я очень сочувствую. Но давайте искать компромисс в отношении России», – ответил представитель страны ЕС.

Третий

Немецкий депутат. Сам подошел. Говорит:

«Господин посол, я в прошлом году впервые побывал в Украине. Я очень впечатлен. У вас чувствуется огромная положительная энергия. Я убедился, что вы европейцы и теперь хочу вам помогать», – заявил немецкий депутат.

На цьому тижні в ПАРЄ було багато різних розмов. Але три були дуже показові.1. Вечір. Всі втомлені. Вирішили з послом… Опубліковано Dmytro Kuleba Пʼятниця, 25 січня 2019 р.

Такие дипломатические разговоры.

Дмитрий Кулеба, Facebook