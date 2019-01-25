В Украине объявлено подозрение Жириновскому

Жириновский неоднократно публично призывал к агрессии и нарушению территориальной целостности Украины.

В Украине сообщили об объявление подозрения депутату Государственной Думы, лидеру российской партии «ЛДПР» Владимиру Жириновскому. Российский политик неоднократно публично призывал к актам агрессии и нарушению территориальной целостности Украины, заявляя о необходимости включить Крым и юго-восток Украины в состав Российской Федерации, об этом сообщила на своей странице в Facebook Лариса Сарган, пресс-секретарь Генерального прокурора Украины Юрия Луценко.

«Генеральной прокуратурой Украины составлен сообщение о подозрении В. Жириновскому в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины», – говорится в сообщении.

Майте ще порцію позитиву.Генеральною прокуратурою України складено повідомлення про підозру В. Жириновському у… Опубліковано Ларисою Сарган Пʼятниця, 25 січня 2019 р.

«Получите еще порцию позитива», – подчеркивает в своем сообщении спикер генерального прокурора.

Досудебным расследованием Генеральной прокуратуры Украины установлено, что Владимир Жириновский, находясь на территории Российской Федерации, 20.02.2014 в прямом эфире одного из телеканалов и 23 февраля 2014 во время собрания (митинга) совершил публичные призывы к присоединению территории Автономной республики Крым (АР Крым) и юго-восточных областей Украины к Российской Федерации.

В прокуратуре отмечают, что в дальнейшем, 28 февраля 2014 года, находясь на территории Украины, а именно в городах Симферополе и Севастополе, указанное лицо путем провозглашения публичных призывов к жителям полуострова и его высокопоставленных подстрекала их к совершению активных умышленных действий с целью незаконного изменения границ территории и государственной границы Украины.

Кроме того, Жириновский подписал и обеспечил представление 17 марта 2014 года в канцелярию посольства Республики Польша в Москве письмо-обращение к Чрезвычайному и Полномочному Послу Республики Польша, в котором содержатся призывы к руководству Польши в организации и проведении на территории отдельных западных областей Украины референдумов, по примеру проведенного незаконного референдума на территории АР Крым и Севастополя, о передаче отдельных областей Украины в состав соседних государств, в том числе Польши.

Более того, 20 марта 2014 Владимир Жириновский, будучи депутатом Государственной Думы Российской Федерации, проголосовал за принятие Федеральных Законов о включении Российской Федерацией в ее состав АР Крым и Севастополя, в дальнейшем привело к полномасштабной оккупации территории АР Крым и Севастополя .

Вчерашний приговор президенту-беглецу Януковичу будет заложен в основу доказательств и обвинения в соответствии с совершенных преступлений против нашего государства представителями власти РФ, а именно в Украине и в будущем на международной арене по обвинению представителей российской власти. В этом уверен прокурор Руслан Кравченко.

«Украинско-Российское обозрение»