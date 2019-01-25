Не тратим время на «лысых чертей». Цимбалюк о невозможности договорится с Россией

Рома Цимбалюк за годы пребывания в Москве четко понимает, что такое Россия. Сергей Запорожский полностью согласен с Романом в том, что договариваться не с кем и не о чем.

Хотелось бы, чтобы это понимали и все украинские политики. Речь о тех, естественно, которые за Украину, – пишет на своей странице в Facebook Сергей Запорожский.

Не надо иллюзий и самонадеянных мыслей, что «вот я-то договорюсь».

Рома Цимбалюк за годы пребывания в Москве четко понимает, что такое Россия.Хотелось бы, чтобы это понимали и все украинские политики. Речь о тех, естественно, которые за Украину.Не надо иллюзий и самонадеянных мыслей, что "вот я-то договорюсь". Это в первую очередь к Зеленскому, который собирается договариваться "хоть с чертом лысым". Это все бесполезная трата времени и сил. Рецепт мира на Донбассе и возврат оккупированных территорий под контроль Украины прежний — повышение уровня жизни в Украине, усиление ВСУ и экономическое удушение России. Опубліковано Сергеєм Запорожским Пʼятниця, 25 січня 2019 р.

Это в первую очередь к Зеленскому, который собирается договариваться «хоть с чертом лысым».

Это все бесполезная трата времени и сил.

Рецепт мира на Донбассе и возврат оккупированных территорий под контроль Украины прежний – повышение уровня жизни в Украине, усиление ВСУ и экономическое удушение России.

Сергей Запорожский, Facebook