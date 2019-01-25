Анатомия Зомби-ТВ России: почему даже у россиян антиукраинская пропаганда должна вызывать рвотный рефлекс?

Беснование в эфире, дурное актерство, имитация бурной деятельности «защитников» Украины, а самое главное – бесконечный ор. И это только обсуждение судьбы депортированной из России антиукраинской пропагандистки Бойко…

Я прогнозирую, что скоро даже самая верная аудитория канала Россия-1 будет его ненавидеть. Например та аудитория, которая в мертвое дневное время тихо отдыхала у экранов с сериалами типа «Тайн следствия» с Машей Шевцовой и пр, пишет на своей странице в Facebook обозреватель «Radio Free Europe/Radio Liberty» Елена Рыковцева.

И вот теперь даже этой спокойной публике канал Россия-1 втюхал очередное политическое шоу, конечно про Украину, конечно со всей старой тусовкой, которая и так топчется в эфире этого канала с плотностью 24/7. Это новое шоу со смешным названием «Кто против?», которое можно было назвать длиннее: «Никто не против» (что Украину захватили нацисты) в анонсах рекламировали двое: маститый ведущий Владимир Соловьев, который объявлял, что на первых порах он поможет новичку-модератору Сергею Михееву, и вечный гость всех эфиров России-1, по выражению другого их ведущего, Е.Попова, «найденный в подворотне», Слава Ковтун. Вот Ковтун из подворотни тоже зазывал смотреть новое шоу.

Я прогнозирую, что скоро даже самая верная аудитория канала Россия-1 будет его ненавидеть. Например та аудитория,… Опубліковано Elena Rykovtseva Пʼятниця, 25 січня 2019 р.

И я посмотрела кусок одного из премьерных выпусков. Ну пожать плечами. Ну беснуются. Этот ведущий Михеев, выкормыш соловьевского гнезда, он по пионерски читает с монитора подводку к передаче, а потом превращается в того же «эксперта», которым каждый вечер работает в соловьевском эфире. Идеологически одномерный, интонационно монотонный, исключительно нехаризматичный, если уж говорить о телевизионной стороне дела.

Слава Ковтун как всегда делает вид, что защищает Украину, как всегда тупо, чтобы его аргументы было легко побить и как всегда со своей дебильной улыбочкой выслушивает оскорбления в адрес своей страны. Соловьев, поскольку эфир чужой, расслабляется, что означает кривляется (дурно актерствует) и бесчинствует больше обычного, ну там фигурируют выражения типа «задницы украинцев, намазанные салом, отчего они крайне изворотливы», совершенно недопустимые ни в каком приличном эфире, но слово «приличия» для канала Россия разумеется давно архаизм.

И все это отличается от других их шоу разве что повышенным уровнем ора, то есть смотреть это совершенно невозможно, и зрители с этого слота конечно уйдут искать свою Машу Шевцову на другие каналы. Но все ж таки одну занятную вещь оттуда я не прочь процитировать. Там кто-то из гостей попенял России высылкой пророссийской гостьи всех федеральных шоу Елены Бойко.

А это же табу – говорить про Бойко в федеральном эфире. Но Соловьев же Владимир он ничего не боится. И он смело засандалил этой Бойко по самые помидоры. Что сама виновата, документы оформлять не хотела, и вообще она не пропадет, у нее куча других гражданств, и почему это она выбрала для депортации Харьков, а не Луганск или Донецк, которые ей тоже предлагали, и вообще это проблема СБУ, качество агентов, которые она сюда засылает. Вот так.

Припечатал как украинскую шпионку. Вот для кого это шоу было бы полезным уроком. Для всех остальных пророссийских участников ток-шоу, приезжающих диссидентствовать сюда из Украины. Выпрут еще и обос-т вдогонку. Но это все ж таки жирно, держать целое шоу для уроков самим его участникам.

Елена Рыковцева, Facebook