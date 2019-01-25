Российские оккупанты отвергли требования ПАСЕ по освобождению украинских моряков

«Крымский парламентарий» пригласил ПАСЕ в Крым.

Требования ПАСЕ освободить украинских военных, задержанных в Керченском проливе, нелогичны. Глава комитета по межнациональным отношениям «крымского парламента» Юрий Гемпель заявил об этом журналистам, передают РИА «Новости».

«Любой гражданин, нарушивший границы Российской Федерации, безусловно, должен ответить по закону», – заявил «парламентарий».

«Идет следствие, будет принято судебное решение. Россия сегодня действует исключительно согласно требованию международного и национального законодательства», – добавил Гемпель.

По его словам, «чтобы оценить обстановку или хотя бы подойди объективно к этим вопросам, нужно, конечно же, приехать в Крым и спросить, что говорят здесь».

«Приезжайте, посмотрите, Крым открыт для всех», – заявил Гемпель.

Накануне Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой призвала Москву немедленно освободить украинских военных и обеспечить им медицинскую помощь и необходимую юридическую и/или консульскую помощь в соответствии с действующими положениями международного гуманитарного права – в частности, Женевских конвенций.

Скандально известная российская журналистка Ольга Скабеева в ПАСЕ во время общения первого вице-спикера Украины Ирины Геращенко с журналистами пыталась спровоцировать украинских депутатов на скандал и мешала работе своих коллег. Видео на канале YouTube опубликовал Андрей Лавренюк.

Инцидент произошел после принятия ПАСЕ резолюции, в которой захваченные Россией украинские моряки были признаны военнопленными и в которой содержится требование их немедленного освобождения.

Ирина Геращенко начала зачитывать на русском языке обращение к семьям российских военнослужащих и других российских граждан, которые принимали участие в боевых действиях против Украины, были захвачены, в настоящее время содержатся на украинской территории и включены в списки для обмена на украинских военнопленных и политических заложников в России.

В это время российская пропагандистка Скабеева агрессивно пыталась вмешиваться в общение. На ролике видно, как народный депутат Борислав Береза «прикрывает» коллегу по парламенту и не дает представителям «группы поддержки» российского федерального телеканала помешать общению политика и журналистов.

Призвать к порядку Скабееву также пытались работники пресс-службы СЕ.

На едкие вопросы пропагандистов телеканала «Россия1» о военнопленных украинских моряках также жестко ответил и народный депутат Алексей Гончаренко.

Его перепалку со Скабеевой показали в эфире российской пропагандистской программы «60 минут».

«Вы чуть-чуть ошиблись местом, вы не туда приехали. Ехать надо было в Гаагу, потому что там скоро будут судить вашего Путина в Гаагском трибунале. Не только его, но и многих других. Поэтому вам уже нужно изучать Гаагу, ее местоположение и как там все происходит», – ответил Гончаренко на наглые выпады россиянки.

Скабеева заявила, что в ПАСЕ все якобы отказались признавать украинских моряков, захваченных Россией, военнопленными, но получила достойный ответ.

«Видимо, не знаете английский язык. Есть такой политический комитет ПАСЕ. Он поддержал правку со стороны украинской делегации, в которой говорится о том, что вы должны немедленно отпустить наших 24 моряков. Мы защищаемся от вас, и мы выиграем у вас, и мы обязательно вернем свою территорию. А вы будете в Гааге. Ну, не вы лично, хотя может и вы. Какое у вас специальное звание? Майор есть?» – съязвил Гончаренко.

После окончания заседания нардеп вручил Скабеевой рулон туалетной бумаги со словами: «У меня вам сувенир из Украины». После этого второй ведущий программы Евгений Попов поспешил срочно окончить эфир на росТВ.

Присутствующие работники службы безопасности Совета Европы в ситуацию не вмешивались.

РИА «Новости»