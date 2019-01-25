СБУ опровергло лож Минобороны России об отсутствии российских военных в Африке

Россия использует Судан как перевалочную базу для ротации своих подразделений в африканских странах, а так же для поставок вооружений.

Официальная Москва в очередной раз солгала мировому сообществу об отсутствии подконтрольных Минобороны РФ вооруженных подразделений на территории других государств, сообщает пресс-служба СБУ на свое странице в Facebook.

В МИД РФ назвали «фейком» материал авторитетного британского СМИ «The Times» о присутствии в Судане российской ЧВК «Вагнера», вооруженные подразделения которой подавляли демонстрации демократической оппозиции.

«Имеющиеся в СБ Украины материалы свидетельствуют, что в Судане с декабря 2017 находится вооруженный контингент так называемой «ПГК Вагнера» в постоянном составе не менее трехсот человек. Большинство из которых до этого участвовала в боевых действиях на территории Украины. Согласно российским нормативно-правовых актов сотрудники «ПГК Вагнера» «выполняют разведывательно-оперативные задачи на территории других государств в интересах МО РФ» и их деятельность является засекреченной», – говорится в сообщении СБУ.

Отмечается, что для конспирации они действуют под прикрытием частных структур, которые в свою очередь получают сверхприбыли от государственных оборонных заказов. Именно за их счет и осуществляется финансирование военных операций МО РФ за рубежом. В частности, в Судане для такого прикрытия используется ООО «М Инвест», входящая в «бизнес-империи» путинского фаворита Евгения Пригожина.

«Более того, СБУ владеет доказательствами, личный состав и вооружение «ПГК Вагнера» доставляется в Судан и других стран региона авиацией Министерства обороны РФ. Так, согласно договору № В218 / 04/119 от 30.07.2018 (общая сумма 56 млн российских рублей) между указанным выше ООО «М Инвест» и «223 летным отрядом» МО РФ, самолетами Ту-154М (бортовые номера RA-85041 , RA-85155) за пять месяцев 2018 осуществлено восемь рейсов из Москвы (через российскую авиабазу Хмеймим в сирийской Латакии) в столицу Судана Хартум. Уже из Хартума в другие страны Африки, где также присутствуют вооруженные подразделения ЧВК «Вагнера» Центральная африканская республика и Ливия.

Задействована логистика позволяет военному командованию РФ регулярно (каждые 2 месяца) проводить ротации личного состава «ихтамнетив» как в Сирии, так и в Африке, – подчеркивают в СБУ.

«Фактически Судан используется как перевалочная база для поставок оружия и личного состава в страны Африки, Россия пытается использовать в своих геополитических деструктивных интересах», – подчеркивают в СБУ.

Как отметил председатель СБУ Василий Грицак: «Не остается никаких сомнений, что так называемая ЧВК «Вагнера »является гибридным проектом российской военной разведки, подразделения которого разгоняют демократические протесты в Судане».

Такие решения Кремля могут быть направлены только на поддержку режима Омара аль-Башира, ордер на арест которого Международным уголовным судом выдан еще в 2009 году по обвинению в геноциде гражданского населения.

Офіційна Москва в черговий раз збрехала світовій спільноті про відсутність підконтрольних Міноборони РФ збройних… Опубліковано Служба безпеки України Пʼятниця, 25 січня 2019 р.

Василий Грицак считает, что борьба с российским агрессором должно продолжаться постоянно, по всем направлениям и до самой победы. Поэтому в ближайшее время Служба безопасности Украины обнародует дополнительные сведения о деталях преступной деятельности «засекреченных» российских подразделений в Судане.

СБУ