Российское шоу анитифейков: абсурдность законопроекта и месть обидчикам

У депутатов есть месяц, чтобы внести поправки к нашумевшим законопроектам о наказании за fake news и оскорблении власти в интернете.

В четверг Госдума после долгих обсуждений все же приняла документы в первом чтении. Второе состоится в феврале, рассказали газете «КоммерсантЪ» в нижней палате. К этому времени разработчики обещают доработать документ, а пока многие депутаты согласны с тем, что законопроекты «сырые» и не содержат конкретики. В частности, до сих пор непонятно, что именно будет считаться оскорблением власти. Политический обозреватель «КоммерсантЪ FM» Дмитрий Дризе считает, что подобные документы не последние.

Вячеслав Володин в ходе обсуждения законопроектов Клишаса-Боковой напомнил, что власть у нас избирается народом, то есть оскорбил власть – оскорбил и граждан. Здесь можно вспомнить и другое определение – всякая власть от бога, нельзя поднимать руку или сметь хулить святое, значит, надо привлекать таких к ответу.

Абсурдность законопроектов прекрасно понимают и сами депутаты. Можно даже рискнуть предположить, что и те, кто их готовил, тоже это понимали. Но ничего не поделаешь, нужно сдерживать разных там хулителей, кощунников и других, которые на деньги Госдепа пытаются «раскачивать лодку».

Сдерживать же общественную активность у нас принято исключительно запретами. Хотя можно было бы, например, не давать повода для оскорблений или, по меньшей мере, постараться, или придумать еще что-нибудь более креативное.

Но, с другой стороны, и это тоже заметно по обсуждению в Госдуме, – парламентарии не скрывали радости, ведь теперь есть повод посчитаться с обидчиками. Пусть теперь кто-нибудь попробует оговориться и сказать, например, «Государственная дура».

После этого обидчик отправится на 15 суток под арест под общие одобрительные возгласы. Фамилии уже звучали – и Собчак, и, естественно, Чубайс, и Артемий Троицкий. Так что уже есть кандидаты.

Все это бессмысленно анализировать с юридической точки зрения. Это не правовые документы – это шоу. Вот интересно: если подходить серьезно к исполнению этих инициатив, сколько должно быть административных дел? Изоляторов не хватит. Это делается для того, чтобы боялись, следили бы за языком. Но что же – будем следить.

Теперь о власти или хорошо, или ничего. У нас прекрасная Госдума, замечательное правительство, а чиновники на местах – просто исключительной души люди. А что говорят! Так бальзам на уши. Никакой коррупции, все трудятся в поте лица, и все – для нашего же блага.

Хотя с Володиным можно вообще-то поспорить. Если я – народ, выбрал власть, и она мне разонравилась, почему я не могу об этом сказать? Могу ли я оскорбить сам себя и отправиться за это под арест? Юридический казус. 15 суток за оскорбление самого себя.

Между тем, законопроекты не поясняют – где критика, где юмористическая форма, где констатация факта или где оскорбление. Собственно, ругать и насмехаться над властью уже бессмысленно, она себя дискредитирует сама такими вот законопроектами.

Но самое главное заключается в том, что документы эти не последние. Чем, скажем так, сложнее у нас будет жизнь, тем больше их будет. Надо подготовиться и к новым подобным инициативам. И их абсурдность с каждым разом будет все больше и больше зашкаливать. Смысл всего этого наглядно просматривается – нам говорят: «Сидите тихо и не высовывайтесь, а если рискнете по-другому, мы на вас найдем статью и какой-нибудь очередной закон».

Дмитрий Дризе, «КоммерсантЪ FM»