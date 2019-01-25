Российские пекари заявили о повышении цены на хлеб

Цены на пшеничную муку высшего сорта, на которую приходится треть себестоимости хлеба, за год выросли так же почти на треть.

Цены на хлеб с учетом повышения стоимости пшеницы могут вырасти на 6-7%, говорится в поступившем в «РБК» сообщении ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз».

Доля муки в себестоимости хлеба составляет одну треть. При этом по сравнению с январем 2018-го цены на пшеничную муку высшего сорта выросли на 30%, пшеница хлебопекарных сортов подорожала на 40%, а фуражное зерно на 50%, отметил исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков.

«Рост себестоимости хлебобулочной продукции для предприятий, которые уже отыграли августовское повышение, при текущей динамике цен на сырье составит 6-7%», – сказал он.

Цены на муку выросли, и в начале февраля отпускные цены на хлеб будут меняться, подтверждает председатель правления Национального союза хлебопечения Сергей Щедрин. Исходя из ситуации с ценами на муку производители, по его словам, намерены вступить в переговоры с сетями.

Развитие ситуации будет зависеть от переговоров с торговыми сетями и региональными органами власти, которые, по словам Вострикова, должны состояться в ближайшие месяцы. «Точные размеры повышения мы сможем понять ближе к марту текущего года», – добавил исполнительный директор «Руспродсоюза».

По данным Росстата, в январе 2018-го хлеб из ржаной муки и смеси ржаной и пшеничной муки в среднем по стране стоил 45,67 руб. (за 1 кг), а в декабре – 48,13 руб. – он подорожал на 5,39%, хлеб из пшеничной муки высшего сорта за год подорожал на 5% с 69,45 руб. до 72,92 руб., цены на хлеб и булочные изделия из пшеничной муки первого и второго сортов выросли на 5,88% с 46,1 руб. в январе до 48,81 руб. в декабре.

Напомним, что российские перевозчики зерна накануне объявили забастовку. Автовладельцы, недовольные низкими тарифами и коррупционными схемами, требуют наведения порядка в этой отрасли.

«РБК»