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Новости

Российские пекари заявили о повышении цены на хлеб

«РБК»
25 января 2019

Цены на пшеничную муку высшего сорта, на которую приходится треть себестоимости хлеба, за год выросли так же почти на треть.

Цены на хлеб с учетом повышения стоимости пшеницы могут вырасти на 6-7%, говорится в поступившем в «РБК» сообщении ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз».

Доля муки в себестоимости хлеба составляет одну треть. При этом по сравнению с январем 2018-го цены на пшеничную муку высшего сорта выросли на 30%, пшеница хлебопекарных сортов подорожала на 40%, а фуражное зерно на 50%, отметил исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков.

«Рост себестоимости хлебобулочной продукции для предприятий, которые уже отыграли августовское повышение, при текущей динамике цен на сырье составит 6-7%», – сказал он.

Цены на муку выросли, и в начале февраля отпускные цены на хлеб будут меняться, подтверждает председатель правления Национального союза хлебопечения Сергей Щедрин. Исходя из ситуации с ценами на муку производители, по его словам, намерены вступить в переговоры с сетями.

Развитие ситуации будет зависеть от переговоров с торговыми сетями и региональными органами власти, которые, по словам Вострикова, должны состояться в ближайшие месяцы. «Точные размеры повышения мы сможем понять ближе к марту текущего года», – добавил исполнительный директор «Руспродсоюза».

По данным Росстата, в январе 2018-го хлеб из ржаной муки и смеси ржаной и пшеничной муки в среднем по стране стоил 45,67 руб. (за 1 кг), а в декабре – 48,13 руб. – он подорожал на 5,39%, хлеб из пшеничной муки высшего сорта за год подорожал на 5% с 69,45 руб. до 72,92 руб., цены на хлеб и булочные изделия из пшеничной муки первого и второго сортов выросли на 5,88% с 46,1 руб. в январе до 48,81 руб. в декабре.

Напомним, что российские перевозчики зерна накануне объявили забастовку. Автовладельцы, недовольные низкими тарифами и коррупционными схемами, требуют наведения порядка в этой отрасли.

«РБК»

Tags: кризис, Россия, цены

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