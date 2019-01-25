В России проверяют информацию массовых сообщений о минирование школ и больницам

На Дальнем Востоке и в Сибири поступают массовые сообщения о минирование школ, больниц и административных зданий.

Массовые сообщения о минировании социальных объектов и административных зданий поступили в правоохранительные органы ряда городов Сибири и Дальнего Востока, сообщает «Интерфакс».

В пятницу, 25 января, как отмечает агентство «Deutsche Welle» ссылаясь на «Интерфакс», много сообщений поступило в Чите. Одним из заминированных объектов называют здание городской мэрии. Все сообщения проверяются.

В Чите эвакуацию из зданий не проводили, но в некоторых других городах была проведена эвакуация из зданий о которых говорилось в сообщения.

В Иркутске письма с угрозами поступили на адреса электронной десяти больниц. Информация о минировании поступила также в одиннадцать школ. Везде проведена эвакуация. Саперы осуществляют проверку на предмет наличия взрывных устройств.

Неизвестные сообщили также о заложенных взрывных устройствах в Иркутском районе и Ангарске.

В Благовещенске проводится эвакуация из ряда школ, больниц и торговых центров. Представители прокуратуры заявили агентству «Интерфакс», что проверят более тридцати сообщений о минировании.

Из-за сообщений об угрозе взрыва проводится эвакуация мэрии, а также ряда школ и больниц Якутска.

В столице Бурятии — Улан-Удэ — были эвакуированы находившиеся в здании Народного хурала. Центр города перекрыт, на главной площади работают оперативные службы.

За день до этого были произведены массовые эвакуации в социальных учреждениях на Дальнем Востоке, Приморье, на Сахалине и Камчатке. Их причиной также стали сообщения о заложенных взрывных устройствах. Информация о них не подтвердилась.

Известно, что на данный момент проверка информации из сообщений о минировании нигде не подтвердилась. Все сообщения оказались ложными.

«Интерфакс»