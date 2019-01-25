Украинские военные на Донбассе перехватили управление российским беспилотником-разведчиком

В результате аппарат удалось посадить на контролируемой территории Донбасса. Российский беспилотник «Гранат-2» предназначен для проведения разведки и корректировки огня артиллерии.

Украинские военнослужащие из состава Операции Объединенных сил с помощью радиотехнических средств обнаружили в небе Приазовья беспилотный летательный аппарат, сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook.

«Применяя средства радиотехнической борьбы, военные помешали полету аппарата, приземлили его, потом нашли и изъяли», – говорится в сообщении.

После обследования военными инженерами аппарат передали специалистам для идентификации и дальнейшего изучения.

«Установлено, что БПЛА «Гранат-2» производится предприятиями военно-промышленного комплекса Российской Федерации. Данный тип аппаратов активно поставляется в незаконных вооруженных формирований «ЛНР» и «ДНР». Используется для проведения разведки и корректировки огня артиллерии», – сообщили военные.

Українські військові за складу ООС "приземлили" російський БПЛА 23 січня військовослужбовці Збройних Сил України зі складу Операції Обʼєднаних сил за допомогою радіотехнічних засобів виявили в небі Приазовʼя безпілотний літальний апарат.Застосовуючи засоби радіотехнічної боротьби, військові перешкодили польоту апарату, приземлили його, потім знайшли та вилучили. Після обстеження військовими інженерами апарат був переданий фахівцям для ідентифікації та подальшого вивчення. Встановлено, що безпілотний літальний апарат – «Гранат-2» виробляється підприємствами військово-промислового комплексу Російської Федерації. Даний тип апаратів активно поставляється до незаконних збройних формувань так званих ЛНР та ДНР. Використовується для проведення розвідки та корегування вогню артилерії.Конкретно цей БПЛА вже не буде працювати в інтересах агресора. Уся інформація з цифрових носіїв буде ретельно вивчена і проаналізована. Вилучений безпілотний літальний апарат є черговим доказом підтримки Російською Федерацією діяльності незаконних збройних формувань на території ОРДЛО, які тероризують обстрілами мирних мешканців населених пунктів, що знаходяться неподалік лінії розмежування.Рухаємося далі! Разом переможемо!Слава Україні!#ООС #Операція_ОС Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation Четвер, 24 січня 2019 р.

Отмечается, что вся информация с цифровых носителей этого беспилотника будет тщательно изучена и проанализирована.

«Изъятый беспилотный летательный аппарат является очередным доказательством поддержки РФ деятельности незаконных вооруженных формирований на территории ОРДЛО, которые терроризируют обстрелами мирных жителей населенных пунктов, находящихся неподалеку линии разграничения», – подчеркнули в штабе.

Раннее, 19 января в зоне проведения операции Объединенных сил украинские военные сбили дрон противника, оснащенный осколочной взрывчаткой. Об этом сообщила пресс-служба 93-й ОМБр бригады «Холодный Яр» на странице в Facebook.

«Бойцы 93 бригады «Холодный Яр» сбили дрон оккупантов. Российские наемники оснастили обычный китайский дрон фирмы DJI модели «Фантом-4» осколочной взрывчаткой. Кустарным способом они украсили дрон переработанным осколочным выстрелом ВОГ-17 с хвостовиком, напечатанным на дешевом 3D-принтере», – говорится в сообщении.

Бійці 93 бригади Холодний Яр збили дрон окупантів! Бійці 93 бригади Холодний Яр збили дрон окупантів! Російські найманці оснастили звичайний китайський дрон фірми DJI моделі «Фантом-4» осколковою вибухівкою. У кустарний спосіб вони оздобили дрон переробленим осколковим пострілом ВОГ-17 із хвостовиком, надрукованим на дешевому 3D-принтері. Терористи намагалися скидати осколкові боєприпаси на піхотні позиції з невеликої висоти. Імовірно, подібну тактику окупанти перейняли у бойовиків терористичних угруповань ХАМАС та ІДІЛ. Та злочинним намірам найманців не судилося здійснитися. #93ОМБр #Холодний_Яр #дрон_терористів #DJI #Phantom4 #3dprint #піхота Опубліковано 93-тя ОМБр Холодний Яр Пʼятниця, 18 січня 2019 р.

Как отмечается, террористы пытались сбрасывать осколочные боеприпасы на пехотные позиции с небольшой высоты.

«Вероятно, подобную тактику оккупанты переняли у боевиков террористических группировок ХАМАС и ИГИЛ», – добавили украинские военные.

Напомним, ранее наемники РФ обстреляли беспилотник ОБСЕ возле Попасной.

Пресс-служба штаба ООС