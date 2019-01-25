Аттракцион невиданной открытости: Кремль показал свою ракету

Россия продемонстрировала «невиданную», по словам российских же официальных лиц, транспарентность.

Аккредитованных в Москве военных атташе и журналистов привезли в парк «Патриот», где им были продемонстрированы пусковая установка и транспортно-пусковой контейнер ракет 9М279 (саму ракету не показали). Именно 9М279, – пишет на страницах «Ежедневного Журнала» военный эксперт, заместитель главного редактора Александр Гольц, – по версии официального Вашингтона, представляет собой нарушение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (он запрещает ракеты дальностью от 500 до 5500 километров).

Именно она является поводом для выхода США из Договора. Еще недавно заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков решительно отвергал возможность демонстрации этой ракеты. И вот как раз тогда, когда Вашингтон сообщил о принятии окончательного решения о выходе из ДРСМД, Министерство обороны вместе с МИДом решили продемонстрировать свою транспарентность.

Надо сказать, что в ходе брифинга отвечали не на американские претензии, а на то, что, по мнению военного ведомства, такие претензии могло вызвать. Объявив еще пять лет назад, что Россия нарушает ДРСМД, Вашингтон долгое время отказывался конкретизировать свои обвинения, очевидно опасаясь скомпрометировать свои источники и методы разведки.

Наконец, полтора года назад американцы назвали ракету-нарушителя, а прошлой осенью сообщили, в чем, по их мнению, заключается нарушение. Как утверждал в ноябре 2018 года директор национальной разведки США Дэниел Коутс, 9М729 сначала испытывалась на расстояние свыше 500 километров при пуске со стационарной наземной установки (что разрешено ДРСМД, если испытываемая ракета предназначена для морского или воздушного развертывания).

Но на следующий день та же ракета была испытана с мобильной пусковой установки. И хоть она была испытана на разрешенную дальность, американцы подозревают, что последовательные пуски сначала со стационарной, а потом с мобильной обстановки указывают на нарушение ДРСМД. Кроме того, они указывают, что развертывание таких ракет в войсках уже началось.

Проводивший брифинг начальник ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил генерал Михаил Матвеевский отверг американские обвинения, заявив, что во время испытаний на полигоне Капустин Яр «все пуски ракет класса «земля — земля» проводились на дальность, не превышающую ограниченную договором. Исключения составляют только пуски ракет — средств стратегического назначения, уведомления о которых направлялись США».

При этом генерал не разъяснил, где в таком случае на дальность свыше 500 км испытывались крылатые ракеты морского базирования «Калибр». О том, где и в каком количестве развертывают ракеты 9М279, речи не было вообще.

Вместо этого генерал сконцентрировался на том, почему ракета 9М279 отличается от ракеты 9М278, к которой у американцев претензий не было. По его словам, у 9М279 более совершенная боеголовка и более точная система наведения, из-за чего корпус ракеты и увеличился на 53 сантиметра. То есть выросла только головная часть, а вовсе не топливные баки (что позволяло бы летать дальше 500 км), как писала американская печать.

При этом Матвеевский утверждал, что топливо заливается в двигатель на заводе, произвольно увеличить его количество невозможно. А сам двигатель рассчитан исключительно на полет на 480 километров. Если верить генералу, то в результате модернизации дальность ракеты уменьшилась на 10 км – замечу, довольно странное достижение.

Впрочем, не исключено, что проведи Россия такую демонстрацию пять лет назад, когда США впервые открыто высказали претензии, проблемы бы не было. Но Москва тогда пыталась до деталей выяснить, что известно американцам и откуда им это известно, старательно валяла дурака, без конца уточняя обвинения США. За это время взаимное доверие между государствами упало до уровня ниже нуля. «Ихтамнеты» в Крыму и Донбассе, «солсберецкие» пацаны в Англии, хакеры ГРУ в Голландии и в США – все они убедили Запад: что бы Москва ни доказывала, она всегда врет.

Поэтому, когда она скрепя сердце решила продемонстрировать свое суперсекретное оружие, не только военные атташе ведущих натовских стран, но представители Евросоюза игнорировали мероприятие, устроенное в «Патриоте». Ранее заместитель госсекретаря США Андреа Томпсон подчеркнула в интервью «Коммерсанту», что «увидеть ракету – не означает убедиться в том, какое расстояние она способна преодолеть».

Подозреваю, что, если когда-нибудь дело дойдет до новых соглашений о контроле над вооружениями, то сторонам придется вспоминать меры проверки, которые использовались в первые годы действия ДРСМД. Когда у ворот завода по производству ракет размещались инспекторы другой стороны, которые проверяли каждую ракету, покидающую производственную территорию. Увы, брифингами сейчас не обойдешься…

Александр Гольц, «Ежедневный Журнал»