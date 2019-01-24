Весь клир в самой России находится под контролем ФСБ, а священники за рубежом курируются Службой внешней разведки. Но западные партнеры Украины не верят этому.

Русская православная церковь на 99% контролируется спецслужбами Российской Федерации. Председатель Службы внешней разведки Егор Божок заявил об этом в интервью «Укринформу».

«На 99% Русская православная церковь контролируется спецслужбами Российской Федерации», – сказал он.

По словам Божко, священнослужители внутри России контролируются Федеральной службой безопасности Российской Федерации, а те, которые работают в РПЦ за рубежом и в «российском православном палестинском обществе», контролируются Службой внешней разведки РФ.

«Это называется, «капитан очевидность». Единственное, что наши западные партнеры в это никак не могут поверить. Они считают, что это не по правилам», – сказал глава СВР.

Напомним, что ранее сообщалось, что Божок оценивает потери российского бюджета на сумму 173 миллиардов долларов.

«Укринформ»