Шестичленка Эйдмана: возможна ли революция в России?

На сегодняшний день перспективы возникновения в России революционных процессов практически близки к нулю.

В связи с возникшими протестами в Венесуэле против попытки узурпации власти Николасом Мадурой, стремительно перерастают в революционные процессы. В связи с этим возникает вопрос – «А возможна ли революция в России?», – об этом рассуждает на своей странице в Facebook Игорь Эйдман.

Дорожная карта революций:

1. Острый экономический, внутри или внешнеполитический кризис (должно быть не менее двух компонентов).

2. Массовое недовольство политикой правящей верхушки.

3. Критическая масса протестующих, готовых на физическое столкновение с правительственными силами.

4. Раскол элиты, поддержка протестующих со стороны некоторых представителей власти (чаще законодательной).

5. Переход значительной части силовых структур (прежде всего армии) на сторону протестующих или отсутствие воли у власти применить силу для жестокого подавления восстания.

6. Победа революции.

Дорожная карта революций.1. Острый экономический, внутри или внешнеполитический кризис (должно быть не менее двух… Опубліковано Игорем Эйдманом Четвер, 24 січня 2019 р.

Все успешные революции (от Великой французской до украинской революции достоинства, в том числе – в России в 1917 и 1991 году) прошли через первые пять пунктов этой дорожной карты. Все подавленные протесты и восстания проваливались из-за невозможности обеспечить одно из этих условий успеха.

Российская революция 1905 года сломалась на пункте 4. (армия ее не поддержала и жестоко подавила очаги восстания). Белоленточные протесты 2012, вообще, не преодолели даже условие 3. (их лидеры не были готовы к жесткому противоборству и купились на разрешенные митинги).

Сейчас в Венесуэле рубеж пункта 5. еще не взят. Армия пока не поддержала восставших, поэтому радоваться рано. Но шанс есть.

Россия быстро подходит к пунктам 1. и 2., в случае обострения кризиса возможно преодоление и п. 3., но уже п. 4 пока не кажется реальным, не говоря уже о п. 5.

Игорь Эйдман, Facebook