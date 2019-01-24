Портников: Янукович и Мадуро – путинские близнецы

Есть удивительное совпадение в том, что в день, когда в Киеве суд начал оглашать приговор Виктору Януковичу, в Каракасе сотни тысяч людей вышли на протесты против политики другой путинского любимца – президента Николаса Мадуро.

Казалось бы, разные континенты, разные народы, разные истории – а суть одна. И эта суть – стремление установить ничем не ограниченную власть кучки проходимцев. В Украине все это происходило под сурдинку «стабилизации», улучшения отношений с соседями и прочей ерунды – а привело к полному разграблению страны, к такому экономическому падению, от которого мы до сих пор не можем выздороветь, пишет на страницах «Espreso.TV» Виталий Портников.

В Венесуэле говорили о борьбе с коррупцией, помощи бедным – а получили пустые полки и бегство миллионов из страны. И было во всем этом главное объединяющее звено – Путин.

Именно Путин, одержимый манией величия, не способный осознать реальные возможности своей бедной архаичной страны, делает все возможное для поддержки неэффективных режимов. То он гонялся за Януковичем с пятью миллиардами, теперь догнал Мадуро и всучил ему эти пять миллиардов.

Иногда кажется, что россияне искренне не понимают: в странах, которыми управляют бандиты и идиоты, любые миллиарды мгновенно уходят в песок. Ну и в карманы бандитов и идиотов. А определить бандитов и идиотов не очень сложно. С путинской Россией хотят дружить либо бандиты, либо идиоты.

Поэтому – как бы ни сложилась судьба Николаса Мадуро – он все равно не сможет управлять Венесуэлой. Максимум – это удержит власть с помощью пушек и танков и превратит страну в войну, как уже поступил с Сирией другой любимец Путина – «мясник» Башар Асад.

Но в дружбе с Россией, на российские ворованные деньги нельзя построить процветающее стабильное государство, обеспечить людям нормальную жизнь. Пример – Украина Януковича. Пример – Венесуэла Мадуро. Пример – Беларусь Лукашенко. Пример – Приднестровье. Пример – Абхазия. Пример – Южная Осетия. Пример – оккупированный Донбасс. Пример – аннексированный Крым.

Пример – сама Россия.

Виталий Портников, «Espreso.TV»