Трижды судимый. Что способен изменить приговор Януковичу?

Оболонский райсуд Киева объявил приговор Виктору Януковичу – 13 лет лишения свободы.

Президенту-беглецу инкриминировали несколько тяжких статей Уголовного кодекса, – об этом на страницах издания «Деловая Столица» пишет Денис Сарбей: «государственная измена», «пособничество в ведении агрессивной войны» и «пособничество в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей».

Расшифровывая сухие строки статей Уголовного кодекса, в суде объявили, что 1 марта 2014 г., пребывая на территории России, президент Украины Виктор Янукович совершил государственную измену, обратившись с письменным заявлением к президенту России Владимиру Путину с просьбой использовать российские войска на территории Украины. Впоследствии это привело к потере Украиной Крыма и объектов государственной собственности на сумму более 1,080 трлн грн. Другими словами, за преступления во время Майдана его пока не осудили.

Такое неординарное событие, как осуждение законноизбранного президента за государственную измену (пусть и заочное), бесспорно, не сможет не отразиться на ситуации в стране и за ее пределами. И если реакция России, которая обеспечила Януковичу убежище, более чем предсказуемая – там суд называют «политической расправой» и обещают никогда не выдавать беглеца Украине, то на Западе обвинительный вердикт может несколько изменить статус Януковича.

Претензий к законности приговора у западных партнеров Украины возникнуть не должно, ведь главное доказательство госизмены – письмо к Путину с просьбой ввести войска – оспорить крайне трудно. Более того, теперь у украинской власти появились основания вернуть своего экс-президента в списки розыска Интерпола, откуда он был исключен в 2017 г. Впрочем, практического значения пребывание в розыске для Януковича имеет крайне мало. Вряд ли он решится покинуть территорию России.

Кроме того, у подсудимого в европейских банках заморожены довольно крупные суммы, а против самого Януковича, его старшего сына и ближайших соратников введены персональные и экономические санкции. Время от времени Брюссель снимает санкции с соратников экс-президента, вызывая в Украине очередную волну зрады.

Например, 5 марта прошлого года Совет Европы снял санкции с экс-министра юстиции Елены Лукаш и экс-нардепа от Партии регионов Сергея Клюева. Однако большая часть соратников беглого президента все еще в санкционном списке.

В последнем на сегодняшний день решении Совет ЕС продлил санкции против Януковича еще. Однако Виктор Федорович пытается эти санкции оспорить в европейских судах и даже имеет некоторые, пусть и скромные, успехи. Так, в 2016 г. Суд ЕС отменил часть санкций, которые действовали в 2014-2015 гг., что, впрочем, на сегодняшнюю ситуацию никак не повлияло. После же вступления приговора в законную силу аргументов для оспаривания и снятия санкций и арестов со счетов ни у Януковича, ни у его соратников не прибавится, и шансов добиться снятия санкций станет намного меньше.

Что же касается ситуации внутри Украины, то здесь приговор Януковичу будет иметь достаточно большой резонанс. Особенно если учесть, что суд вынес свой вердикт экс-президенту в аккурат под пятую годовщину расстрелов на Майдане и накануне президентских выборов, за которыми последуют и парламентские.

Все пять лет, прошедшие после Майдана, вопрос справедливого возмездия для власти Януковича остается достаточно болезненным для общества и дает основания критикам власти говорить о «предательстве идеалов Майдана». Приговор Януковичу позволит наконец-то хоть немного снизить градус недовольства и спекуляции на этой теме, что, безусловно, пойдет в плюс действующей власти.

Однако нужно понимать, что у власти явно не получится полностью удовлетворить общественность одним только заочным осуждением Януковича, которое, нужно признаться, принципиально никак не отразится на нынешней его жизни. В России в роли изгоя ему, конечно, не так весело и роскошно, как в Межигорье, но вполне сытно, комфортно и безопасно.

При этом приговор касается хоть и крайне важного, но лишь одного из эпизодов преступной деятельности экс-президента. Кроме некоторых исполнителей, так и не наказаны виновные в расстрелах на Майдане, как и не доказаны коррупционные преступления Януковича и его свиты.

И все это обязательно вспомнят и на годовщину расстрелов Майдана, и непосредственно в разгар избирательной кампании. А дело Януковича поможет лишь частично загладить этот негатив.

Тем не менее, несмотря на довольно условный ущерб, который приговор суда причинит Януковичу, не стоит приуменьшать важность этого события. Приговор должен стать лишь первым из многих. Далее должны последовать приговоры по делу о расстрелах майдановцев и по экономическим преступлениям.

И не только в отношении Януковича, но и в отношении его подельников. Большинство из них также скрываются в России, но не стоит исключать, что раньше или позже обстоятельства могут поменяться, и Януковичу, равно как и его соратникам, таки доведется оказаться в руках украинского правосудия.

Денис Сарбей, «Деловая Столица»