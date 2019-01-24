Россия тебя предаст, сынок, всегда. Об Оксенрайтер уже не вспоминают в России

В России перестали упоминать человека из круга «друзей Путина» в Европе Оксенрайтера, как только возникли подозрения, что он организатор поджога Венгерского культурного центра в Ужгороде.

Немецкий журналист Мануэль Оксенрайтер – редактор крайне правых изданий и бывший помощник депутата от крайне правой немецкой партии «Альтернатива для Германии», сообщает телеканал «Настоящее Время».

Он открыто высказывал симпатию к России и Кремлю и последние пять лет регулярно появлялся на государственных российских телеканалах и в провластных СМИ, которые выдавали его за уважаемого и авторитетного спикера.

Оксенрайтер был очень частым гостем на российских пропагандистских площадках. У него брали комментарии и охотно цитировали в пропагандистских материалах:

«Я сам был в Крыму, я туда поехал, так как в западных медиа говорилось о «российском вторжении». Я пытался найти его следы, но так не нашел», – заявлял Оксенрайтер об аннексии Крыма в 2014 году на «Первом канале».

«Признаю, один российский танк я в Крыму все-таки увидел. Но эта боевая машина находится здесь с 40-х годов прошлого века и с тех пор с места не сдвигалась», – рассказывал он в репортаже, стоя под монументом времен Второй мировой войны на канале ТВЦ.

«Евросоюз вовсе не беспокоит экстремизм и насилие в Украине, его заботит только собственная репутация», – с уверенностью говорил он на канале «RT».

«Я хотел бы поздравить как крымчан, так и остальных жителей России. И я хотел бы сказать: да, Крым ваш», – радовался Оксенрайтер на канале Царьград ТВ.

Помимо государственных телеканалов в России, немецкий журналист также активно выступал на каналах сепаратистских так называемых «ДНР» и «ЛНР» – и точно так же прославлял действия российских властей и критиковал Украину.

«В Крыму народ решил, что они должны быть частью России. Почему бы и нет?» – высказывался он на «Оплот ТВ», который вещает в самопровозглашенной «ДНР».

«Я считаю, что «Донецкая народная республика» и «Луганская народная республика» уже состоялись как государства», – говорил он на канале «Новороссия ТВ».

Если посмотреть статистику, то окажется, что имя Оксенрайтера появлялось в материалах российских госСМИ более чем регулярно, по несколько раз в месяц. Помимо телевидения, его комментарии появлялись в «Известиях», агентствах «ТАСС» и РИА «Новости», в «Комсомольской Правде», материалах связанного с предпринимателем Евгением Пригожиным агентства РИА «ФАН» и даже на «РБК».

Но некоторое время назад все эти СМИ внезапно об Оксенрайтере забыли. Если поискать в поисковиках Google или Yandex его фамилию за последний месяц, то в результатах появятся десятки новостных публикаций. Но среди них лишь несколько будут из России.

Причина подобной «амнезии» – расследование поджога Венгерского культурного центра в украинском Ужгороде в феврале 2018 года и обвинения, которые Оксенрайтеру предъявлены в связи с инцидентом.

Сразу несколько человек указали на то, что именно помощник немецкого депутата нанял польских националистов для поджога Венгерского культурного центра.

О скандальном поджоге и роли Оксенрайтера сообщили СМИ в Германии, Украине, Венгрии, Польше, Италии, Франции. Рассказал о нем и телеканал «Настоящее Время»:

Один из участников поджога, Михал П., заявил в суде, что Мануэль Оксенрайтер пообещал ему 1,5 тысячи евро за подбор исполнителей.

В государственных российских СМИ этот международный скандал ажиотажа почему-то не вызвал. Не комментируют его и российские официальные лица. Молчат и их соратники в Будапеште, где дорожат теплыми отношениями с Москвой. Зато обеспокоенность поджогом и его последствиями проявляют в Варшаве, Киеве и Берлине, а украинский МИД прямо говорит о «гибридной войне», которую Россия чужими руками ведет в Украине.

Что касается немецкой партии «Альтернатива для Германии», где у одного из депутатов Оксенрайтер работал помощником, то ее представители не стали явно осуждать действия журналиста: его просто уволили.

«Настоящее Время»