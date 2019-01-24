В Украине Донбассу жилось лучше, чем в оккупации. Террорист Тинянский о состоянии промышленности в ОРДЛО

Россияне бесцеремонно отжимают в свою пользу все лакомые экономические активы на оккупированном Донбассе. Участь самих предприятий, а тем более работников – никого уже не волнует.

Террорист «ДНР», бывший главарь «разведки ДНР» Евгений Тинянский, сбежавший в оккупированный Крым из-за конфликтов в среде управленцев в ОРДО, признал, что до войны на Донбассе жилось лучше, чем при оккупационной власти. Он написал об этом в своем Telegram-канале «КараулЪ».

«Огромные средства вкладывались в модернизацию средств производства. Заводы могли беспроблемно работать минимум пару десятилетий. Работать и приносить пользу обществу», – пишет Тинянский приводя в пример Алчевский металлургический комбинат (на оккупированной территории Луганской области) и «Донецк-Сталь» (в оккупированной Донецке).

«Вкладывались десятки миллионов долларов. Например, незадолго до войны на Алчевском меткомбинате собственником была проведена серьезная реконструкция. При этом, до захода на комбинат ВТС, некоей фирмы «Внешторгсервис», осуществляющей так называемое «внешнее управление» производствами после так называемой «национализации» промышленности в ОРДЛО 1 марта 2017 года, даже во время войны завод кое-как работал, платилась достойная зарплата, выполнялись социальные и иные обязательства перед городом. Тот же «ДонецкСталь» строил церкви, отапливал четверть Донецка, построил Славянский центр, действовал зоопарк. Руководство и собственники никогда не отворачивалось от людей… Оказывалась помощь больницам и объектам социальной направленности, оказывалась адресная помощь, обеспечивалось санаторно-курортное лечение и многое другое. Заводы многое давали людям, помимо рабочих мест», – отмечает Тинянский.

«Что мы видим сейчас, когда завод под управлением ВТС? Аварии, нарушение технологии, оголтелая эксплуатация ресурса без вложений и тупое вымывание денег из региона. Они то не собственники, а просто «внешнее управление»», – констатирует упадок бывший активный сторонник построения фейковой «республики», говоря о состоянии промышленности.

Позже Тинянский написал о продолжающейся экспансии ВТС в ОРДЛО. Речь идет о фактическом захвате Юзовского металлургического завода (ЮМЗ).

«В декабре прошлого года ЮМЗ (Юзовский Металлургический Завод) планировалось сделать 15 филиалом ВТС», – отмечает беглый террорист факт планируемого россиянами «отжима» одного из ведущих предприятий отрасли на оккупированной территории Донбасса.

«ЮМЗ это один из самых передовых заводов региона, может работать с металлоломом в качестве сырья. Понятное дело, что это лакомый кусок для Курченко и ВТС. Осложняет немного то, что ЮМЗ это ГП. Но для этих целей в правительстве есть Ананченко и рядом болтается Пашков, который может вскоре возглавить министерство промышленности ДНР. Эти двое пролоббируют», – добавляет Тинянский.

«Так что, думаю, переход завода под ВТС это дело времени. Если ничего не поменяется. Как я посмотрю, защищать интересы региона и населения никто не спешит. Задача удержаться и хапнуть», – отмечает поклонник «русского мира» в своем материале.

«Так же, на ЮМЗ остается непогашенной часть задолженности по зарплате», – подчеркнул он, касаясь вопроса социальной обстановки в среде рабочих завода.

Касается Тинянский в своем анализе и соблюдения законов на оккупированных территориях.

«Никому не нужно рассказывать о поведении в быту и работе представителей всенародной «полиции», беспомощности, затюканности и, по большому счету, бесполезности «органов прокуратуры ДНР», беспринципности и наплевательстве на нормы права судебной системы. Четыре года «совет адвокатов ДНР» потратил на организацию работы, уговаривая и убеждая «адвокатов ДНР» работать бесплатно по многим категориям уголовных дел, где участие адвоката обязательно по закону, а подзащитные и их родственники не в состоянии не только оплатить услуги адвоката, но даже возместить его расходы на проезд и т д», – констатирует Тинянский, отмечая, что в то время адвокаты могли «хотя бы рассказать своим клиентам о действительном состоянии их дел», а на сегодня «совет адвокатов ДНР» – общественная организация, которая ни копейки из бюджета «республики» уже не получает, а кроме того, испытывает прессинг со стороны так называемого «МГБ ДНР» – «министерства госбезопасности ДНР».

«И да, я в заглавии обозначил происходящее экспансией. Наверное точнее будет назвать это «Игом». Иго ВТС. Вымываются деньги, ресурсы, рушатся сектора и гнобится», – резюмирует поклонник «русского мира».

Евгений Тинянский, Telegram-канал «КараулЪ»