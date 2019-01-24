В Украине разоблачили чиновника с российским гражданством

Имея российский паспорт, злоумышленник подделал документы, представляемые для назначения на должность в органах государственной власти Украины.

Полиция разоблачила чиновника главка Гоструда Донецкой области, который получил гражданство Российской Федерации и подделал документы, чтобы получить должность начальника, сообщает Главное следственное управление Национальной полиции Украины.

Кроме того, отмечается, что чиновника уличили в систематических поборах, в частности – в получении неправомерной выгоды в полмиллиона гривен. По всем этим фактам следователи квалифицировали действия злоумышленника по трем статьям Уголовного кодекса 358, 368 и 369-2.

23 января следователи Управления расследования коррупционных преступлений ГСУ Нацполиции сообщили злоумышленнику о подозрении.

Указывается, что в августе 2018 правоохранители провели спецоперацию, в рамках которой злоумышленника задержали после получения им очередного «транша» в размере 500 тысяч гривен.

Во время дальнейшего расследования следователи ГСУ установили, что в начале осени 2015 года мужчина посетил территорию временно оккупированного полуострова Крым. Там он получил паспорт гражданина Российской Федерации.

«Визит в Крым состоялся за несколько месяцев до назначения на руководящую должность. Вместе с ним тогда ездила гражданка, которая в настоящее время временно исполняет обязанности начальника Главного управления Гоструда в Донецкой области», – отмечают правоохранители.

Таким образом, уже имея российский паспорт, злоумышленник подделал документы, представляемые для назначения на должность в органах государственной власти Украины, отмечают правоохранители.

На просьбу уточнить, какую должность занимает подозреваемый сейчас, в полиции «Украинской Правде» сообщили, что на время расследования чиновник был отстранен от должности, но сейчас срок отстранения истек, а сам подозреваемый находится на больничном.

Кроме того спикер Нацполиции Ярослав Тракало сообщил «Украинской Правде», что меру пресечения указанному злоумышленнику будет избирать 25 января Печерский районный суд Киева.

Главное следственное управление Национальной полиции Украины