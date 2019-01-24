Чем отличается Майдан от русского бунта? Портников о революции на примере Венесуэлы

В России может быть только «арабская весна», война народа против элиты и всех против всех, Ливия, Сирия – но только не Украина, только не Венесуэла.

В Венесуэле государственный переворот! Американцы устроили там Майдан! Путинская пропаганда просто захлебывается от возмущения. Никогда не было – и вот опять! И никому ни в руководстве России, ни среди пропагандистов не приходит в голову, что просто невозможно с помощью каких-то там технологий, за деньги, за «печенье Госдепа» вывести на улицы сотни тысяч людей, пишет на страницах «Грани.Ru» Виталий Портников.

Такое количество граждан решается на участие в массовых протестах только тогда, когда понимает, что никакого другого способа повлиять на власть просто не существует. Майдан – это всегда отчаяние.

И есть еще одна особенность Майдана – то, что сближает Украину и Венесуэлу. Граждан обеих этих стран еще не лишили полностью права голоса, они смогли проголосовать за своих избранников – оппонентов авторитарного режима. Но после голосования оказалось, что оно было всего лишь церемонией, а парламент – декорацией, которая не должна мешать проходимцам.

Именно понимание того, что твой голос, твое мнение украдено, и становится дрожжами Майдана. И не случайно поэтому в Киеве интересы протестующих представляли руководители трех парламентских – именно парламентских – фракций и на всех баррикадах Майдана были народные депутаты. И не случайно поэтому во главе протестов в Венесуэле – депутаты парламента, в котором большинство составляют противники режима.

А это означает, что против банды Мадуро – большинство венесуэльцев, потому что все прочие голосования – и за фейковую конституционную ассамблею, и за самого туповатого диктатора – были манипуляцией и фальсификацией. Венесуэльцы вышли на улицы, чтобы выгнать Мадуро, потому что они ранее так проголосовали.

И когда мы видим это, мы должны вспомнить, что россияне, в отличие от украинцев или венесуэльцев, лишены даже этого. Даже возможности проголосовать за тех, кто выступает против авторитарного режима – ну разве что на уровне каких-нибудь там бессмысленных районных управ в Москве. Что депутаты российской Госдумы точно так же не представляют своих сограждан, как Путин, Медведев и прочие проходимцы. Некому выходить вместе с гражданами на протест, все – часть системы, все – «общак».

Поэтому в России, когда режим начнет рушиться, может случиться только Сирия – там тоже был никого не представлявший парламент марионеток хищного асадовского семейства. В России не может быть Майдана, пусть Путин не боится ни его, ни Госдепа.

В России может быть только «арабская весна», война народа против элиты и всех против всех, Ливия, Сирия – но только не Украина, только не Венесуэла. И этого монстра безысходности своими руками вырастил сам Путин, когда отобрал у русских последние шансы быть услышанными, когда кастрировал парламентаризм, уничтожил даже декорацию демократии и превратил телевизионщиков в стадо жадных орангутангов.

Россия – это будет не про печенье.

Виталий Портников, «Грани.Ru»