Украина и Беларусь обречены быть вместе с Россией, – Лукашенко

В последнее время глава Республики Беларусь довольно часто повторяет идею о единстве Украины, Беларуси и России.

Глава Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Украина и Беларусь обречены быть вместе с Россией. Он сказал об этом на встрече с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым.

«Мы обречены быть вместе. Это будет долгий путь, если мы порвем наши отношения. Мы все равно будем вместе. Так же и Украина. Мы славяне, и мы должны жить вместе. И будем жить. Мы никому нигде не нужны. Об этом говорит вся наша история», – цитирует Лукашенко его пресс-служба.

Напомним, что 26 октября на Форуме регионов в Гомеле Лукашенко сказал, что война на Донбассе – это общая беда «трех славянских народов», а 14 декабря на пресс-конференции заявил, будто украинцы, белорусы и русские – «одни и те же люди».

Украина в ближайшее время намерена закрепить в своей Конституции курс на вступление в Евросоюз и НАТО.

Пресс-служба президента Беларуси