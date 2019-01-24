ФСБ заявила о пресеченной попытке контрабандного ввоза конфет «Roshen» в Россию

В кондитерской корпорации «Roshen» заявили, что любя продажа продукции в Россию была прекращена еще в 2013 году.

Федеральная служба безопасности России заявляет, что пресекла ввоз крупной партии кондитерских изделий украинской фабрики «Roshen» в Оренбургской области, сообщает «ТАСС» со ссылкой на пресс-службу пограничного управления ФСБ РФ по области.

«Пограничным управлением ФСБ России по Оренбургской области в пунктах пропуска управления пресечен незаконный ввоз в Россию крупной партии санкционных товаров – кондитерских изделий производства украинской фабрики «Roshen», – говорится в сообщении.

Отмечается, что товар передали сотрудникам мобильной группы оренбургской таможни для проведения разбирательства. Объем изъятой партии не уточняется.

В кондитерской корпорации «Roshen» заявили, что не имеют отношения к задержанной в России партии кондитерских изделий.

«Мы не располагаем информацией относительно указанных сладостей. Любая продажа корпорацией украинской продукции «Roshen» в РФ прекратилась еще в 2013 году», – цитирует «ЛІГАБізнесІнформ» пресс-службу «Roshen».

Вместе с тем в компании добавили, что «Roshen», как и любая другая компания, не может контролировать перемещение товара после его реализации официальными дистрибьюторами.

«Вероятность контрабанды и деятельности перекупщиков присутствует, особенно при наличии спроса», – подытожили в пресс-службе.

Россия запретила ввоз всех конфет компании «Roshen» задолго до агрессии против Украины. Летом 2013 года тогдашний глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко заявил, что украинские конфеты не соответствуют стандартам качества.

«Нарушены требования к качеству и безопасности. Есть основания говорить о системных нарушениях действующего в нашей стране законодательства о защите прав потребителей», – заявил тогдашний глава Роспотребнадзора.

В самой России предприятия кондитерской корпорации «Roshen» фактически закрылись.

«ТАСС»