В России забастовали перевозчики зерна

Автовладельцы, недовольные низкими тарифами и коррупционными схемами, требуют наведения порядка в этой отрасли.

В ряде российских регионов владельцы грузовиков, перевозящих зерно, отказались работать, требуя навести порядок в этой сфере. Как сообщил «Агроинвестору» один из организаторов забастовки Андрей Грузденко, в акции участвуют водители в Ростовской, Волгоградской, Воронежской области, Краснодарском и Ставропольском краях, сообщает российский ресурс «АгроИнвестор».

«Остановилось до половины погрузок, – оценивает Грузденко. – Glencore на неделю приостановил свои отгрузки в порт Азов, терминал в Тамани также приостановил работу, в Новороссийск поставки упали практически вдвое». По его словам, к забастовке водителей вынудили недобросовестная конкуренция и коррупционные схемы, из-за которых добросовестным перевозчикам приходится работать с отрицательной рентабельностью. «Людей вынуждают работать с перегрузами, потому что если соблюдать все требования законодательства, то они просто не выживут», – поясняет он.

Представители Glencore, зернового терминала в Тамани, «Объединенной зерновой компании» (владеет контрольным пакетом НКХП), на запросы «Агроинвестора» к настоящему времени не ответили. Представители НМТП (входит Новороссийский зерновой терминал) и группы «Дело» (в активы входит зерновой терминал КСК) от комментариев отказались. В то же время источник, связанный с занимающимися перевалкой зерна стивидорными компаниями, сообщил «Агроинвестору», что снижение автопотока в порты связано не с забастовкой, а с объективными факторами.

«Груз в сторону юга сейчас в основном идет по железной дороге. Да и самого груза осталось мало: если в первой половине сезона было экспортировано 28 млн т зерна, то во второй половине, по прогнозам, будет лишь 14 млн т», – сказал он. Кроме того, по его словам, на снижение отгрузок в январе повлияли метеусловия. «Из 23 дней в январе фактически только шесть дней была нормальная погода», – рассказал он.

Коррупционная составляющая приводит к тому, что зерно перевозится машинами с трех-четырехкратным превышением допустимой массы машины, в свою очередь говорит президент Национальной ассоциации грузового автомобильного транспорта «Грузавтотранс» Владимир Митягин. «Трейдеры сейчас предлагают тариф на перевозку в 1,4 руб./кг. На расстояние 575 км – от Ростовской области до порта Тамань – если взять норматив в 20-25 т, то получается до 35 тыс. руб. за рейс.

При этом только расходы на топливо составляют около 27 тыс. руб., также необходимо заплатить за «Платон» — это еще 2 тыс. руб. Рейс делается три дня, в течение которых водителю надо есть, платить за стоянку. И это мы еще не берем налоги, амортизацию автомобиля и т. д.», – перечисляет Митягин.

При таком ценообразовании, продолжает он, на рынке перевозок зерна получить приемлемую рентабельность сейчас могут лишь те, кто идет на нарушения. «С трехкратным перегрузом, заплатив на каждом посту по 2 тыс. руб., еще можно добиться какой-то рентабельности, но это с нарушением законодательства. Если же перевозчик не заплатит мзду, ему за превышение общей массы транспортного средства грозит штраф до 500 тыс. руб.», – говорит Митягин.

«Грузавтотранс» 16 января направил обращения о ситуации с перевозками зерна президенту, премьер-министру, главам Минсельхоза, Минтранса, ФАС и Генпрокуратуры. «Цель – чтобы всеми участниками рынка стали соблюдаться законы, – говорит Митягин. – Государство должно вмешаться и навести порядок: если в одной машине перестанут перевозить груз трех машин, то будет и больше работы, и ценообразование будет выше».

Со своей стороны ассоциация предложила собрать на одной площадке трейдеров и перевозчиков, чтобы выработать хартию о добросовестном ведении бизнеса. «Если трейдер на себя возьмет обязательство не допускать перегруз, они эти машины просто не будут принимать. В этом случае перевозчики перестанут работать с перегрузом. Минсельхоз пообещал содействовать», – рассказал Митягин. «Агроинвестор» отправил письменный запрос в агроведомство.

Проблема с перегрузом существует давно, однако сейчас в связи со снижением цен на перевозку на 10-15% и одновременным ростом цен на топливо на 20% ситуация стала критической, отмечает руководитель компании Smartseeds Кирилл Подольский. «Автотранспортом перевозится десятки миллионов тонн зерна в год, из них больше половины сейчас – с перегрузом», – оценивает он.

Он также заметил, что при таком положении дел парк автомобилей не может обновляться, что сказывается на безопасности, экологии, порче дорог. «Взятые по лизингу новые машины, у которых ненарощенные борта и лизингодатель никогда не даст внести такие изменения, они на рынке сейчас не могут конкурировать со старыми машинами с увеличенными бортами. Это приводит к ненормальной ситуации, когда гораздо более рентабельно взять старый «КамАз» и нарастить борта, чем взять новую машину, которая будет ездить по всем правилам», – добавляет Подольский.

В то же время источник, близкий к стивидорным компаниям, предположил, что за появлением вопроса перегруза и коррупции в информационном поле могут последовать «дальнейшие шаги к государственному регулированию рынка перевозок зерна».

«Прослеживается определенная синхронность с последними заявлениями, в том числе о создании единого зернового оператора», – полагает он. Также, не исключил он, бенефициарами ситуации могут стать платформы, специализирующиеся на услугах по доставке зерна.

«АгроИнвестор»