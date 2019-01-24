Мы должны заставить Путина сесть за стол переговоров на наших условиях, – Порошенко

Накануне Президент Порошенко обсудил с генсеком ООН Гутерришем перспективы проведения полноценной миротворческой операции на Донбассе.

Президент Петр Порошенко подчеркивает, что Украина должна быть готова к единому ответу российском агрессору и отстаивать свои интересы, а не соглашаться на мир любой ценой. Он заявил об этом на «украинском завтраке» в Давосе, сообщает пресс-служба украинского президента.

«Многие до сих пор не сделали выводов и любят говорить о том, что мир в Украине наступит в скором времени. Это еще одно популистская обещание – достаточно постучать в дверь Путина, попросить мира и сразу его получить», – сказал Порошенко.

Президент подчеркнул, что Украина воспринимает мир только на основе национальных интересов, международного права, и лишь с возвращением суверенитета и территориальной целостности страны.

«Мы принесем мир, если Россия вернется к ситуации хотя бы как в 2013 году. Ключи к миру, к сожалению, не в Киеве, не в Брюсселе, Оттаве или Вашингтоне. Ключи к миру – в Москве. Мы должны использовать каждый инструмент, который находится в нашем распоряжении, для того, чтобы посадить Путина за стол переговоров. Так, как мы сделали в 2014 и 2015 годах во время подписания Минских соглашений», – сказал Порошенко.

Президент отметил, что в украинском парламенте переговоры по Минским соглашениям ведутся уже четыре года.

«Многие партийные лидеры, в том числе те, кто сегодня здесь, говорят, что это катастрофа. Что именно? То, что мы четко зафиксировали в Минских соглашениях, что все иностранные войска должны быть выведены из Украины? То, что мы должны контролировать границу между Украиной и Россией? То, что мы говорим Путину вывести артиллерию, танки, системы залпового огня и другое оружие, которое убивает украинцев? Нет. У нас есть возможность восстановить украинский суверенитет и вернуть мир», – добавил Порошенко.

Ранее президент Украины Петр Порошенко на Всемирном экономическом форуме в Давосе обсудил с генсеком ООН Антониу Гутерришем перспективы развертывания полноценной миротворческой миссии на Донбассе и ситуацию на оккупированных территориях, сообщили в пресс-службе украинского президента вечером 23 января.

«Генеральный секретарь ООН подтвердил готовность продолжить принимать меры по оказанию гуманитарной помощи внутренне перемещенным лицам, а также пострадавшему гражданскому населению Донбасса», – говорится в сообщении.

Отмечается, что Порошенко и Гуттериш также обсудили ситуацию на временно оккупированных территориях Украины и перспективы развертывания полноценной многонациональной миротворческой миссии под эгидой ООН на Донбассе.

«Особое внимание было уделено последствиям агрессии РФ против Украины в районе Черного и Азовского морей.

Собеседники подчеркнули необходимость немедленного освобождения РФ украинских моряков, судов и обеспечения свободного судоходства в Керченском проливе в соответствии с международным правом», – передает пресс-служба.

Кроме этого, они «подробно остановились» на вопросе освобождения украинских заложников, которые незаконно содержатся в РФ.

Ранее сообщалось, что Петр Порошенко осудил перспективы введения миротворцев на Донбасс Ангелой Меркель.

Пресс-служба президента Украины