Денег нет, держатся нету больше сил. В России кризис неплатежей

Социальная норма на электричество, отмена льгот на электроплиты и долги населения за газ – эти темы стали самими обсуждаемыми в последние несколько дней.

По энерготарифам вопрос решили отложить, однако, например, проблема задолженности чеченских потребителей за газ пока не находит решения. Как известно, в российских регионах предлагают последовать примеру Грозного и простить просроченные долги по всей стране. Политический обозреватель «КоммерсантЪ FM» Дмитрий Дризе считает, что очередная попытка правительства найти деньги провоцирует напряжение в обществе.

Похоже, что правительство прямо после праздников, не откладывая проблему в долгий ящик, решило заняться своим любимым делом – активным поиском денег. Кабинет министров решил протестировать общественное мнение на предмет реакции на очередные, очень непопулярные меры. Мерами популярными, видимо, деньги уже не соберешь.

То, что нам предложили, может быть, даже хуже, чем повышение пенсионного возраста. Судя по всему, этот спектакль – инициатива Анатолия Чубайса. Вместе с тем, его переписка с Марией Захаровой наглядно демонстрирует, что власть не принимает решения втемную, а готово обсуждать принимаемые решения.

По итогам этой кампании можно сделать первый серьезный вывод: своими экспериментами власть рискует довести до инфаркта немалую часть собственного населения – после объявления о социальной норме многие схватились за сердце. Еще обращает на себя внимание, что время для этой инициативы очень правильно выбрали – как раз в морозы, когда многие жители включают дополнительные обогреватели или просто жгут больше электричества, ведь на улице темно, страна-то у нас северная.

Еще обращает на себя внимание, что это самое общественное обсуждение решили не затягивать и новые правила сразу и утвердить. Чего тянуть? Но тут явился спаситель в лице Дмитрия Козака, вице-премьера по ТЭК, который отправил предложение о социальной норме на электричество на доработку.

Это не значит, что можно перевести дух. Расслабляться не стоит, так как будут и новые интересные предложения.

И вот как по заказу – вторая инициатива, которая тоже очень активно обсуждается. Речь идет о давней, еще с 1990-х годов тянущейся проблеме неплатежей по энерго- и другим тарифам ЖКХ. Благодаря Рамзану Кадырову, а также чеченскому суду и прокуратуре, теперь вся страна знает, что только лишь жители Грозного задолжали 9 млрд руб. за газ.

А после этого «Газпром» представил свои данные: по всему Северному Кавказу долг потребителей составляет 61 млрд руб. Это же астрономическая сумма.

Почему вспомнили сейчас? Ответ понятен: когда денег бюджету не хватает, то самый простой способ их найти – вспомнить о долгах, пусть даже о тех, что практически невозможно вернуть. И здесь в голову приходит следующая схема – хорошо, мы вам прощаем задолженность, благо ее все равно невозможно вернуть, но взамен вводим социальную норму, читай, повышаем энерготарифы. Хорошая схема.

И еще: возвращаясь к Чубайсу, тревожно звучит формулировка «взять больше у богатых». И еще удивительнее это слышать от либерала-рыночника. Дело в том, что понятие «богатый» у нас очень размыто.

Известен и другой тезис – следует не число богатых сокращать, а сделать так, чтобы не было бедных, а то ведь неприятные ассоциации возникают, например, с раскулачиванием и другими историческими примерами. В общем и целом, похоже, дела у нас обстоят не лучшим образом. Прорыв в лучшую жизнь явно намечен не на этот год.

Дмитрий Дризе, «КоммерсантЪ FM»