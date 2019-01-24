В Украине суд признал беглого экс-президента Януковича виновным в госизмене и пособничестве российской агрессии

Вина Янукович считается полностью доказанной в ходе судебного процесса.

Оболонский райсуд Киеве считает достаточными доказательства вины экс-президента Виктора Януковича по поводу госизмены и пособничества в ведении агресивной войны, об этом сказал один из судей по делу – Максим Титов, зачитывая приговор, передает из зала суда журналист «Левого Берега».

«Несмотря на непризнание своей вины обвиняемым, суд, выслушав показания свидетелей, исследовав выводы экспертов, документы и вещественные доказательства, оценив доводы обвинения и защиты, считает, что виновность обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 111 (госизмена), частью 5 статьи 27, частью 2 статьи 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины доказана надлежащими и допустимыми доказательствами», – сказал он.

Оглашение приговора на этом не завершилось.

В перерыве судебного заседания адвокаты Януковича заявили, что не согласны с решением суда.

«Суд не учитывает позицию стороны защиты. Все, что вы услышали, основывается исключительно на обвинительном акте прокуроров. Мало времени уделено позиции защиты», – сказал адвокат Александр Байдык.

Другой адвокат Александр Горошинский добавил, что о заседании суда он был проинформирован только вчера, хотя согласно законодательству ему должны были сообщить об этом за три дня.

Оболонский райсуд Киева ушел в совещательную комнату 5 декабря. 30 октября 2018 года суд завершил дебаты по делу Януковича, начатые 16 августа. Беглый президент давал показания по видеосвязи.

Януковичу инкриминировано то, что 1 марта 2014, пребывая на территории России, он совершил государственную измену, обратившись с письменным заявлением к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой использовать российские войска на территории Украины. Впоследствии это привело к потере Украиной Крыма и объектов государственной собственности на сумму более 1,080 трлн гривен.

Прокуратура предъявила Януковичу обвинение по ст. 111 (государственная измена), ст.27, ч.2 ст.437 (пособничество в ведении агрессивной войны); ст.27, ч.3 ст.110 (пособничество в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей или другие тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины. И просила для экс-президента 15 лет лишения свободы.

«Левый Берег»