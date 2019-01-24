Игра посвящена «солсберийским туристам» от ГРУ, – герою России Чепиге и его напарнику Мишкину, – отравителям семьи Скрипалей.

В ответ на европейскую «русофобию», после проведенного российскими офицерами ГРУ террористического акта, повлекшего гибель гражданки Великобритании Дон Стерджесс, в России выпустили настольную игру. Видео сюжет про новую игру опубликовал пропагандистский телеканал «ЦарьГрад» на своем YouTube-канале.

«В ответ на растущую после солсберийского скандал «русофобию», мы решили выпустить такую настольную игру, назвав ее «Наши в Солсбери», – заявил менеджер проекта Михаил Бобер.

По утверждению разработчиков цель настольной «Наши в Солсбери» – путешествовать по Европе набирая минимальное количество штрафных очков. Игра считается законченной когда два игрока доберутся до Солсбери.

«Это такой символический мост между Россией и Европой, что бы улучшить отношения с Британией», – подчеркнул дизайнер проекта Никита Филлипов.

Напомним, что Юлия Скрипаль и ее отец были обнаружены без сознания на одной из городских скамеек в британском городе Солсбери, где в последние годы проживал бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль. Оба были госпитализированы в критическом состоянии. Британская полиция сообщила, что Скрипали были отравлены нервно-паралитическим веществом.

Позднее власти Великобритании заявили, что против Скрипалей был использован нервно-паралитический токсин «Новичок», и возложили ответственность за отравление на Россию. Российские власти все обвинения в свой адрес отрицают.

В последствии, из-за отравления нервно-паралитическим веществом «Новичок» в Эймсбери в Великобритании, умерла 44-летняя Дон Стерджесс, а еще один британец, – 45-летний Чарли Роули, – был госпитализирован.

В настоящее время военные специалисты собираются демонтировать крышу с дома в Солсбери, в котором ранее проживал бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, а также прилегающего к дому гаража, из-за попадания на них «Новичка».

«ЦарьГрад»