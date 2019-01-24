У Путина считают, что Тимошенко лучше Порошенко. Кремль определился в своем выборе в Украине, – Цимбалюк

В России не стесняясь заявили о своем вмешательстве в президентские и парламентские выборы в Украине.

В России объявили действующего президента Украины «абсолютным злом», которого нужно срочно поменять. за поребриком считают, что это откроет для них окно возможностей. Пусть считают. Они опять ошибаются, – об этом в видеоблоге корреспондента «УНИАН» в Москве Романа Цимбалюка.

В России обсуждают вопрос «Какая власть в Украине устроит Кремль?» и каких «новых фашистов» они хотели бы видеть во главе государства. При этом кремлевские эксперты грозятся не признать результатов украинских выборов. Интересно он правд, верят,что их мнение кого-то интересует?

Напомним, что ранее сообщалось, что Роман Цимблюк подчеркивает важность отношения к России как к стране-агрессору от которой исходит серьезная угроза Украине.

Так же спецкор «УНИАН» посетовал, что в России практически не осталось адекватных, не зараженных вирусом пропаганды людей понимающих реалии российско-украинских отношений в условиях войны. Россияне отказывают украинцам в праве иметь собственную украинскую идентичность.

Журналист так же подчеркнул, что Украина ведет с Россией войну не только за свою независимость и территориальную целостность, но и за свою историю. Для оправдания войны и собственного «величия» Россия фактически украл украинскую историю и пытается встроить ее в свою идеологию.

По мнению Романа Цимблюка именно вопрос оккупации Крыма погубил юлящую российскую оппозицию, пытающуюся усидеть на двух стульях: и с Украиной «дружить» и обитателям кремлевских кабинетов не портить настроение. В этом плане у Украины нет союзников в самой России.

Роман Цимбалюк, «УНИАН»