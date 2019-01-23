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Новости

Порошенко и Меркель обсудили вопрос введения миротворцев на Донбасс

Пресс-служба президента Украины
23 января 2019

Порошенко поблагодарил Меркель за усилия Германии для минимизации рисков обострения Россией ситуации в акватории Черного и Азовского морей.

Президент Украины Петр Порошенко обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель развертывание миротворческой миссии ООН на Донбассе. Встреча состоялась в рамках участия президента в заседании Всемирного экономического форума, сообщили в пресс-службе главы украинского государства.

Одной из основных тем разговора стала важность реализации инициативы Украины по развертыванию миротворческой миссии под эгидой ООН, которая будет способствовать имплементации Минских договоренностей. Германия с 1 января 2019 года стала непостоянным членом Совета Безопасности ООН.

Порошенко поблагодарил Меркель за усилия Германии для минимизации рисков обострения Россией ситуации в акватории Черного и Азовского морей, обеспечение свободы судоходства в регионе и безусловного и немедленного освобождения украинских моряков.

Лидеры также обсудили предотвращение российского вмешательства в президентские выборы в Украине и риски для энергетической безопасности ЕС.

Пресс-служба президента Украины

Tags: Азовское море, Ангела Меркель, война, Германия, донбасс, миротворцы, Петр Порошенко, Россия, Украина

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