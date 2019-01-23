Когда закончится война между Россией и Японией?

Что заставляет Владимира Путина и Синдзо Абэ так яростно защищать свои позиции?

Вчера состоялся визит премьер-министра Японии Синдзо Абэ в Россию. Накануне в СМИ снова поднялась тема об урегулировании статуса Курильских островов и подписании долгожданного мирного договора между Японией и Россией, который формально завершит между ними «войну». На итоговой пресс-конференции Путин и Абэ чуть ли не в один голос заявили, что Москва и Токио заинтересованы в окончании «войны», пишет на страницах «Фокуса» эксперт по международной политике аналитического центра «Украинский институт будущего» («UIF») Илья Куса.

Не секрет, что за многие годы премьерства Абэ российско-японские отношения заметно улучшились. Для Владимира Путина дружба с японцами стала важным направлением в российской дальневосточной политике и признаком «возвращения» РФ в большую игру в Восточной Азии. Для Абэ связи с РФ отражают его попытку балансировать между большими игроками и создавать противовес влиянию серьезно возросшего Китая.

Впрочем, несмотря на бравурные речи и дружелюбные комментарии сторон, один вопрос двусторонних отношений вечно остается «за бортом». Международно-правовой статус Курильских островов, за которые между Японией и Россией уже более 70 лет идет жаркий спор, так и не был решен, невзирая на оттепель в отношениях между двумя странами. И вот, снова заснеженная Москва, снова премьер-министр Абэ, и снова тот же Путин в Кремле с Курильскими островами во главе повестки дня.

Что же такого особенного в этой кучке скал и небольших островков в южной части Охотского моря? Что заставляет русских и японцев так яростно защищать свои позиции на протяжении уже семи десятилетий? Почему Курилы до сих пор отравляют российско-японские отношения, и ни один компромиссный вариант так и не устроил оба государства?

Прежде всего, Курильские острова – это рыба, которую тут вылавливают в завидных количествах. Для экономики Японии рыбная промышленность – одна из важнейших отраслей. Япония является одним из крупнейших в мире потребителей морепродуктов – из-за специфики японской кухни. Ежегодно Япония потребляет 7,5 млрд. тонн морепродуктов, это по 30 кг на каждого жителя страны, и 10% от общемирового вылова рыбы. Японская нация на первом месте по уровню потребления, и фактически регулирует мировые цены на морепродукты. Сразу за ними идут скандинавы, на каждого из которых полагается по 15 кг, что вдвое меньше показателей японцев.

Японская рыбная промышленность – это настоящее золотое дно с оборотом в $14 млрд. Гражданский морской флот Японии в данном секторе – это около 200 тысяч суден для вылова рыбы, которые на 66% обеспечивают страну морепродуктами. Остальные импортируются из-за границы, в том числе из России. В последние десятилетия эта отрасль, хоть и остается сильной и влиятельной (через своих лоббистов в парламенте и правительстве), переживает упадок.

Спрос на морепродукты падает из-за импорта более дешевого и легко-приготавливаемого фастфуда. Сложность приготовления морепродуктов в Японии заставляют многих переключаться на что-то полегче и дешевле. К тому же, мощное «зеленое лобби» на международном уровне и ухудшающаяся экологическая ситуация на океанах вынудили официальный Токио несколько поумерить свой аппетит.

Тем не менее для японцев рыба – это их жизнь. В этом ценность вод, находящихся вокруг Курильских островов. К тому же в этом есть интерес отдельных японских компаний, занимающихся выловом рыбы, в том числе у берегов южных Курил. В Японии корпорации имеют необычайно сильные лоббистские позиции.

Крупный бизнес тесно переплетен с политикой. Одна из японских политических традиций состоит в том, что, после ухода политика на пенсию, его очень часто назначают на руководящие посты в различных крупных корпорациях, что, соответственно, и «политизирует» бизнес.

Вторая причина – крайне редкий ресурс под названием рений. О нем мало кто знает, и он – один из редчайших на планете. Ежегодно его добыча составляет всего 40-60 тонн.

Остров Итуруп из южной гряды Курильских островов – одно из немногих мест на Земле, где существуют запасы рения

Этот элемент, в сплаве с вольфрамом, молибденом и другими металлами применяется при производстве деталей ракетной техники и сверхзвуковой авиации. К примеру, сплав никеля и рения – важная часть камер сгорания, лопаток турбин и сопел реактивных ракетных двигателей.

В связи с этим рений имеет критически важное военно-стратегическое значение, поскольку ракетные двигатели широко используются в военной промышленности, особенно в России. В свою очередь, японцам рений интересен, так как из него делают некоторую электронику.

Третья ценность Курильских островов – политическая. И в Японии, и в России вопрос островов озаглавливает их двустороннюю повестку и широко используется в политической риторике.

Для РФ Курилы – это справедливо завоеванная ими в ходе Второй мировой войны территория, которую они считают своей, особенно после стольких лет.

«Это наши каменные пустыни, и мы их будем осваивать!» – громогласно кричит ведущая Ольга Скабеева в вечернем эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 24». Ей вторит коллега Евгений Попов: «Японцы почему-то, непонятно почему, считают острова своими!». Ток-шоу, посвященное Курилам, вышло в эфир прямо накануне визита Синдзо Абэ, и неплохо отражает не только пафосный маразм российских ура-патриотов, но и их восприятие двустороннего спора.

Для РФ наличие Курильских островов давно стало предметом чуть ли не национальной гордости и престижа, реальным доказательством очередной «победы», которое можно пощупать. В Кремле прекрасно осознают, что, сдав Курильские острова, они распишутся не просто в собственной слабости (чего Путин, в условиях нынешней взвинченной атмосферы в обществе, сделать никак не может), а и в неправильности собственной позиции во Второй мировой войне. Ведь если Москва подписывает мирный договор по итогам войны, в котором сказано, что Курилы возвращаются Японии, это станет смертельным ударом по всей многолетней риторике Советского Союза, а позже России, относительно Курил.

К тому же для Путина, рейтинг которого в последнее время падает из-за непопулярных реформ типа пенсионной, и экономических трудностей, отдать Курилы – политическое самоубийство, сравнимое с тем, чтобы добровольно вернуть Крым.

Для российского политического истеблишмента Курилы – это очередная, очень удобная и эффективная мантра

Ее можно использовать сразу на нескольких направлениях: «деды-воевали», «победа», «великая держава», «борьба с Америкой» и «исконно русская земля». Никто в здравом уме от такой «золотой жилы» пропаганды не откажется.

К тому же возвращение Курильских островов для России – довольно опасный прецедент, ведь это не единственная территория, оккупированная Советским Союзом в годы конфликтов. Если Россия вернет Курилы японцам на основании мирного договора, то теоретически та же Германия может потребовать компенсации или возвращения Калининградской области, а Финляндия – Карельского полуострова.

Со своей стороны, для Японии Курилы – это также их гордость и такой же объект многочисленных политических спекуляций, к которым прибегали политики на выборах. С 1950-х годов в Японии всегда преобладали правые консерваторы, представителем которых является и Синдзо Абэ. К вопросу Курильских островов они относятся ревностно и принципиально. Для них Курилы – это Северные территории, входящие в округ Немуро губернаторства Хоккайдо, оккупированные Россией.

Этот меcседж всегда обязательно присутствовал в политической риторике японских лидеров, и практически всегда – в одном и том же толковании. Даже неуверенные попытки либералов запустить дискуссию о возможных уступках Москве были нивелированы после коррупционного скандала вокруг влиятельного депутата парламента Мунэо Судзуки, бывшего главным лоббистом российско-японского компромисса. С тех пор число японцев, поддерживающих компромисс, редко превышало 10%.

Поэтому неудивительно, что Абэ, как и его предшественники, активно использует Курильский вопрос для «прокачивания» своей позиции накануне парламентских выборов в этом году.

Заигрывая с национализмом, Абэ сделал Курилы флагманом своей внешнеполитической риторики

а потому пойти на компромисс просто так не может. Для него эти выборы – самые важные в его карьере. В нынешнем году он столкнулся с целым рядом проблем, начиная от коррупционных скандалов вокруг его правительства (сомнительные выделения земли региональным чиновникам), провалами его демографической политики и заканчивая неспособностью вывести страну из экономической стагнации.

Падение популярности вынуждает Абэ обращаться к наполовину табуированным в обществе националистическим темам возрождения Вооруженных сил, возвращения Курильских островов, противостояния с Китаем и открытого чествования японских солдат, участвовавших во Второй мировой войне.

Абэ напрямую апеллирует к преимущественно пожилым людям, составляющим костяк правого электората и являющимися наиболее политически активной частью населения. Это люди, которые жили в период японского «экономического чуда» в 1960-1970-х годах, когда японцы были горды за свою страну из-за того, что она сумела «встать с колен» после чудовищных разрушений в ходе мировой войны. Это чувство у них до сих пор осталось, и риторика Абэ им не чужда. Курилы в этой схеме занимают центральное место, также как и в российской милитаристской пропаганде.

Идеология играет ключевую роль в вопросе Курильских островов. Для обоих государств эти кусочки суши, разбросанные вдоль южного периметра Охотского моря между Камчаткой и Хоккайдо – часть их истории, национальной справедливости и внутренней легитимности их правителей. Правый национализм, культивируемый нынче в Японии (хотя и воспринимаемый далеко не всеми), и подобная консервативно-милитаристская риторика, преобладающая в РФ, – тенью склоняются над переговорным столом в Москве.

Со стороны Японии часто звучали разного рода спекуляции о том, что вблизи спорных островов существуют запасы нефти. Насколько это соответствует действительности – неизвестно. Российские специалисты не подтверждают данный тезис японцев, однако мы не знаем, не проводили ли они там собственную разведку.

На протяжении последних нескольких лет Япония пытается диверсифицировать свой импорт энергоносителей. 87% импортируемой Японией нефти и 22,5% природного газа идут из нестабильного Ближнего Востока через Индийский океан. Вся энергетика Японии зависит от стабильности основных точек морской торговли в регионе, через который проходят 66% нефтеналивных судов. Это, в первую очередь, Малаккский пролив. До недавнего времени безопасность морской торговли обеспечивал Тихоокеанский флот США.

Однако непоследовательная и неадекватная политика Дональда Трампа вынудила японцев усомниться в их альянсе с Вашингтоном, а стремительный рост влияния Китая беспокоит Токио: как бы китайцы не прибрали к рукам торговые маршруты в Индийском океане.

Это объясняет внезапное желание Японии форсировать вопрос нормализации отношений с Россией, дабы она, во-первых, не поддерживала Китай в региональном противостоянии, а во-вторых, стала вероятным альтернативным партнером в области энергетики и безопасности. Россия много чего выигрывает геополитически от такого альянса, предполагающего отход Токио от своей традиционной жесткой проамериканской линии. Поэтому возвращение Курил может быть осуществлено в рамках еще и энергетического договорняка.

Впрочем, есть еще одна, не менее важная, причина такого ревностного спора вокруг Курил – их геостратегическое положение. Контроль над Курильскими островами – это свободный доступ в Охотское море через глубоководный Кунаширский пролив. В этом море стоят российские стратегические подводные лодки, способные нанести ядерный удар по Западному побережью США.

Для РФ сохранение контроля над зоной их постоянного базирования – вопрос национальной безопасности, особенно в условиях стремительно ухудшающихся отношений со Штатами. Более того, в России считают, что если они уйдут из Курил и передадут их Японии, то американцы немедленно возведут там собственную военно-морскую базу и пункты слежения, как они сделали после 1990 года в Восточной Европе.

Справедливости ради стоит отметить, что эти опасения далеко не беспочвенны. В Японии существует мощное американское лобби, которое препятствует любым идеям компромисса с РФ. Особенно активно они действуют через местные власти на островах Хоккайдо, а региональная политика очень влиятельная в Японии.

Для США Курилы – это потенциально очень выгодный опорный пункт в их противостоянии с РФ, особенно с учетом возросшей важности морских торговых коммуникаций и ракетно-ядерного сдерживания. В контексте недавних заявлений США о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности 1987 года, Курилы были бы неплохим приобретением для новой стратегии Вашингтона.

Вопрос возвращения Курильских островов Японии вновь будет затронут на следующих российско-японских переговорах (как анонсировано -на уровне глав МИД в Мюнхене). Вероятно, стороны снова обменяются стандартными предложениями, не устраивающими друг друга. Еще накануне этого визита Абэ, в РФ в очередной раз заговорили о том, чтобы вернуть Японии лишь острова Шикотан и Хабомаи, что, впрочем, не вызывает особенного интереса в Токио. Пока Синдзо Абэ летел в Россию, в СМИ начала циркулировать информация о том, что премьер готов подписать мирный договор с Россией при условии передачи Японии двух из четырех островов Южно-Курильской гряды: Кунашира и Итурупа.

Однако близкие к правительству чиновники не подтвердили информацию и высказали сомнение в том, что Абэ пойдет на такую сделку, тем более что на нее пойдут русские. Кунашир и Итуруп – это 93% спорной территории, явный перевес в пользу японцев. Такого подарка со стороны Кремля вряд ли стоит ожидать.

Среди других планов, которые вероятно были озвучены в ходе переговоров в Москве:

– разделение спорных островов по принципу «50 на 50»;

– выкуп островов за деньги;

– передача Японии лишь о. Хабомаи, о. Шикотан и Кунашира (с или без половины Итурупа);

– подписание мирного договора, а затем передача Россией островов (или их части) в качестве дружественного акта, и только в такой формулировке;

– передача островов (или их части) по итогам референдума местных жителей.

На нынешних переговорах оба лидера чувствовали себя неуютно и боялись совершить ошибку, хотя внутренне готовы к уступкам

И Путин и Абэ осознают, какие бонусы они могут принести при грамотной подаче информации.

Для Путина подписание мирного договора по итогам войны и передача острова в качестве дружественного акта будет означать дипломатическую победу и доминирование над Японией, как минимум во внутрироссийском дискурсе. А что может быть лучше, чем очередной внешнеполитический триумф на фоне эрозии политической системы, экономического кризиса и падения рейтингов? Это даст РФ еще немного времени, которое является критическим в их марафоне с Сирией, Украиной и Западом.

Для японского лидера урегулирование вопрос Курил – это своя победа, дипломатический маневр, который закроет проблемную страницу внешней политики страны. Если разыграть его как победу японцев и восстановление суверенитета над своими землями, это станет мощным бонусом для Синдзо Абэ и его партии на предстоящих выборах. Событие затмит собой любой мелкий скандал или негатив с провалами реформ.

Впрочем, и Абэ, и Путин не спешат с этим вопросом. Как и выгоды, риски от такой авантюры довольно высоки. Курильский компромисс может спровоцировать внутриполитический кризис как в Японии, так и в РФ. Абэ обвинят в «предательстве интересов государства» и он может потерять должность и даже попасть под суд, открыв дорогу даже более радикальным политикам, чем он сам.

В свое время в 2016 году японская публика негативно отреагировала на «слишком теплый», по их мнению, визит Синдзо Абэ в Сочи, где премьер-министр дружелюбно отозвался о РФ и Владимире Путине. В ответ над Абэ начали смеяться, как над слабаком, а часть японцев предложила, раз уж такая пьянка, разыграть спорные острова в маджонг.

В свою очередь Путин рисковать своими позициями также не станет, тем более если он ничего с этого не получит. В конце концов, отношения с Японией развиваются и без решения вопроса Курил. Как нарочито удивленно вопрошали в Российской Академии Наук в 2016 году: «Зачем нам мирный договор с Японией? У нас и так все нормально».

В целом, на мой взгляд, ситуация с Курилами вряд ли изменится кардинально на этих переговорах. Безусловно, Абэ может рискнуть и попробовать заключить мирный договор с РФ на каких-то условиях, однако риски слишком велики, а последствия сложно прогнозируемы. Абэ понимает, что в 2021 году он в любом случае уйдет из политики. Вряд ли политик захочет отправляться на свалку истории со скандалом, да еще и раньше времени, повергая свою партию обструкции прямо накануне выборов.

С другой стороны, он точно захочет оставить после себя след в истории и закрепить свою политику «нового подхода» к России, объявленную в 2012 году. В рамках такого подхода Абэ, вероятнее всего, будет пытаться заключить с РФ договор о разрешении японским компаниям работать на спорных островах в особом правовом ключе, отличительном от российского законодательного поля.

Это станет хотя и не полной победой, но первым небольшим шагом для японцев к постепенному возвращению на свои острова, которые они будут заселять, застраивать и активно разрабатывать, что в будущем переломит местное общественное мнение в пользу Токио, который захочет провести референдум.

Американский фактор будет одним из основных на переговорах. В 2018 году, когда Япония была уверена, что достигнет успеха на переговорах с русскими, размещение на их территории американской системы ПРО «Aegis Ashore» сорвало все договоренности. Россия оперативно отреагировала, использовав для базирования авиации аэродром на Итурупе.

А позднее россияне провели у спорных островов военно-морские учения. В этот раз США будут также давить на Синдзо Абэ, пытаясь предотвратить любой из вариантов компромисса по Курилам, что позволит России узаконить хотя бы часть оккупированных территорий.

Впрочем, геополитическая глобальная обстановка сейчас не в пользу Японии. В отличие от, скажем, переговоров 2015-2016 годов, Россия ныне в гораздо более сильной позиции, чем Япония. А США погрязли во внутренних демократически-республиканских препираниях и институциональном кризисе. Россия вышла из международной изоляции, когда Владимир Путин не мог даже поздороваться с лидерами «Большой семерки» в Брисбене в Австралии.

Сейчас он спокойно ездит в Европу, принимает президента Франции и канцлера Германии, играет главную роль в урегулировании конфликта в Сирии и претендует на роль общеевропейского посредника в вопросах ближневосточного урегулирования. В это же время Япония страдает от кризиса глобального лидерства США, деградации регионального баланса сил и все более усиливающейся угрозы со стороны Китая и КНДР. Это ставит японцев в позицию слабого игрока относительно РФ.

Вчерашний раунд японско-российских переговоров не последний. Премьер-министр Синдзо Абэ уже анонсировал свой второй визит в РФ весной. Но на этих переговорах, если и были заложены контуры будущего мирного договора, то подпишут его либо ближе к выборам в Японии. Либо намного позже, до ухода Абэ в 2021 году. Либо никогда.

Илья Куса, «Фокус»