В ПАСЕ намерены признать военнопленными удерживаемых Россией украинских моряков

В этом случае медицинская, консульская и юридическая помощь должна предоставляться им «как военнопленным, как предусмотрено соответствующими нормами международного права».

Представители украинской делегации и ряда других государств внесли поправку к резолюции по Азову о признании за украинскими моряками статуса военнопленных. Текст поправки, зарегистрированной в секретариате ПАСЕ, есть в распоряжении «Европейской правды».

Предлагается внести в текст резолюции фразу о том, что медицинская, консульская и юридическая помощь должна предоставляться им «как военнопленным, как предусмотрено соответствующими нормами международного права».

В случае принятия этой поправки резолюция ПАСЕ станет первым международным признанием статуса военнопленных за экипажем захваченных россиянами украинских военных кораблей.

«Формулировка поправки была согласована с украинскими дипломатами и с российским адвокатом задержанных Николаем Полозовым», – сообщил в комментарии ЕвроПравде депутат Алексей Гончаренко, который является первым автором поправки.

Полозов, который находится в Страсбурге, подтвердил юридическую важность этого признания.

«Надо называть вещи своими именами. Военнопленные – военнопленными, военные действия – военными действиями, а страну-агрессора – агрессором. Резолюция, если будет принята в этом виде, впервые назовет вещи своими именами. И если этого не сделать – Кремль пойдет дальше», – уточнил юрист.

Сестра одного из пленных, капитана 2 ранга Дениса Гриценко, Ольга Гриценко, сообщила ЕП о назначенной на среду встрече в Страсбурге с докладчиком по «азовской резолюции», немецким депутатом Андреасом Ником, во время которой она попытается убедить политика в необходимости поддержать эту поправку.

Напомним, Парламентская ассамблея Совета Европы в четверг проведет дебаты с одобрением резолюции о последствиях морской агрессии России против Украины. Рассмотрение вопроса в формате «срочных дебатов» состоится в первой половине дня.

Бюро ПАСЕ смягчило формулировки и отказалось от упоминаний о «срыве мирного процесса» в названии будущего решения ассамблеи — документ будет называться «Рост напряжения вокруг Азова и Керченского пролива и угрозы европейской безопасности».

«Европейская Правда»