Власти Чечни и «Газпром» продолжат спор по долгам населения за газ. Уступать не собирается ни одна из сторон.

Газпром обжаловал решение чеченского суда, который постановил списать просроченные долги граждан за газ на несколько миллиардов рублей. На сторону компании встала Генпрокуратура. Но в Грозном заявляют, что намерены отстаивать интересы населения.

На фоне этой истории представители других регионов один за другим начали требовать списания долгов населения. Кремль в ситуацию пока не вмешивается. Там признают, что вопрос сложный. Журналист Виктор Лошак на пишет страницах«КоммерсантЪ FM» – о том, почему Кремль оказался в тупике.

Два дня назад ответом Кремля была растерянность. «Вопрос чрезвычайно сложный, и в данном случае у Кремля какой-либо позиции нет», – заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Политические популисты поняли этот ответ так: раз Чечне можно, почему нам нельзя? «Спишите и нам!» – несется из Петербурга, Астрахани, Екатеринбурга, Смоленска, Красноярска, Чувашии, Башкирии.

С какой-то точки зрения Россия с ее разрывом в доходах, целым списком нищающих территорий – страна должников. «Ведомости» приводят цифру: только в первом полугодии прошлого года суды рассмотрели 3 млн дел о взыскании долгов за жилищно-коммунальные услуги. И Чечня далеко не рекордсмен. Если в целом по России в прошлом году было 2,8 % невыплат по начисленным коммунальным платежам, то в Чечне – 20,3%,а в соседней Ингушетии – 62,5%.

Понятно, что власти боятся социальной нестабильности, раскачивания лодки там, где, как с пенсиями, интерес есть едва ли не у каждой семьи. На недовольство такого количества людей никакой Росгвардии не хватит, да и воевать со старушками люди в погонах не присягали. Не зря «КоммерсантЪ» назвал свой анализ ситуации с газовыми деньгами «Долговой пример заразителен».

Если с «Газпромом», юристы которого по понятным всем причинам неважно работали с долгами в Чечне, можно так, то почему нельзя с долгами за воду, электроэнергию, жилье? Сотни тысяч людей безнадежно закредитовали себя в банках, может быть, и для них забрезжил выход? Мы любим государство, голосуем за него, верим его телеку, так пусть и оно о нас позаботится! Бумеранг патернализма последних 5-6 лет возвращается по такой траектории, что и не увернешься. Действительно, «какой-либо позиции нет».

Против «Газпрома» ожидаемо сработал сложившийся в стране имидж богатой, швыряющейся миллионами организации: тут и покупки футболистов по заоблачным ценам, и масса непрофильных активов, и бравирование зарплатами. «Так поделитесь немножко с нами», – думают люди на просторах огромной страны, в недрах которой этот газ и добывается. И никто не думает о том, что, действительно, в отличие от многих других российских территорий, эта право на послабление относительно старых долгов имеет.

Справедливым было бы, конечно, некоторое избавление от роскоши местных вождей в пользу задолжавших, но если так пока нельзя, то стоит вспомнить, что официально контртеррористическая операция закончилась тут лишь в 2009 году. После первой и второй войн вернувшимся домой чеченцам негде было заработать ни на отопление, ни на еду.

Тем, кто бывал здесь в те годы, ничего объяснять не нужно. Другой вопрос, что пусть короткая, но война 1999-2001 годов прокатилась и по Дагестану, и даже по Ставропольскому краю.

Специалисты справедливо считают, что старый долг чеченцев лишь формальный, что юридически его уже получить нереально. Только делать все нужно было по-другому: инициатором списания должны были стать не чеченская прокуратура и Заводской райсуд Грозного, а сам «Газпром», которому стоило с полной гласностью, твердостью, но и уважением к клиентам провести ревизию долгов.

Как бы не «сформировалась позиция Кремля», любое решение будет нуждаться в разъяснении и доказательствах. Этого ждет куда больше людей, чем те, кто уже заявил о пустых кошельках.

Виктор Лошак, «КоммерсантЪ FM»