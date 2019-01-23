Газпрома надеется на украинских избирателей, – Фурса

Они снова встретились. И снова разошлись – до выборов.

Потому что договорится не могут. У сторон слишком разные интересы. Газпром хотел бы просто продолжить гениальный контракт от 2009 года. Когда могут качать газ через Украину. А могут не качать. И ничего им за это не будет. А другой никто качать не может. А Газпром может качать и 100 млрд кубов в год и 10 млрд кубов в год. И главное – никаких обязательств, пишет на своей странице в Facebook Сергей Фурса.

Ведь ему надо пока качать много, пока Северный Поток-2 не запустят. А потом вообще не качать. И любая формализация таких отношений губительна. Газпром хочет свободные отношения. Когда он может обещать все, что угодно. Но не записывать это что угодно на бумаге. Газпром хочет «по любви». Поматросить и бросить.

Газпром любит, когда записывают на бумаге обязательства перед ним. Как было в 2009 году по покупке газа. И не любит, когда записывают обязательства Газпрома. И ведь в 2009 году не записали, а значит и сейчас можно.

Газпром, Нафтогаз и европейцы снова встретились. И снова разошлись. До выборов.Потому что договорится они не могут. У… Опубліковано Sergey Fursa Вівторок, 22 січня 2019 р.

Украине нужно, чтобы Газпром обязался прокачивать через Украину по полной программе. Потому что сейчас ему нужна наша труба. А через пару лет не будет нужна. И чтобы через пару лет не лишится всего, что мы получаем от транзита (3 млрд долларов – это всегда 3 млрд долларов), Украине нужно обязать Газпром качать этот газ.

И обязать можно только долгосрочным контрактом. Которым Украине необходимо принудить подписать Газпром, пока он нуждается в нашем транзите. И сделать все, чтобы Европа принудила Газпром подписать такой контракт. Пока Европе важен газ, идущий через нашу трубу. И наш рычаг – это та пара лет, когда Газпром будет нуждаться в полной мощности нашей трубы.

Вот так. Наши интересы просто противоречивы. В корне. И Газпром в тайне (а иногда и вслух) надеется, что после выборов менеджмент Нафтогаза сменится. И новые лица, или новые старые лица, которые конечно же не будут нервировать население своей высокой официальной зарплатой, согласятся подписать короткий контракт. А может быть ради этого, ради обещаний (а не обязательств) Газпрома еще и согласятся качать газ и забыть о долге в 2,6 млрд долларов. И пока такие надежды у руководства Газпрома есть, они точно не намерены договариваться с текущим менеджментом. Поэтому следующая встреча и состоится в мае. Когда станет ясно, насколько беспочвенны были надежды Газпрома.

А Европа хочет газ. Чтобы газ шел. И им все равно, как он будет идти. По какой трубе. Тем более, что будет все равно идти из одного места. И какому-нибудь немцу не важно, пройдет труба по дороге по Украине или по дну Балтийского моря. Это Украине важно, потому что мы лишаемся дохода. И Польше важно. По той же причине. А всем остальным все равно. Они хотят просто не замерзнуть.

Но пока Европа сделала предложение, которое полностью устраивает Украину. И не устраивает Газпром. И это большой успех, который нельзя недооценивать.

Пока Европа играет на нашей стороне. И делает предложение, которое основано на украинских желаниях. Потому что там и европейские правила транзита (никакой монополии у Газпрома на украинскую трубу, даже если у Украины и будет обязательство по транзиту) и гарантия на прокачку определенного объёма газа. Не смешных 20 млрд кубов, а порядка 80-90 млрд. И с такой позицией Европы идти на встречу Газпрому и его хотелкам не логично.

И ясно, что текущий менеджмент Нафтогаза не будет этого делать. Как не будет идти на списание 2,6 млрд долларов долга, что Газпром ставит условием для новых договоренностей. Потому что эти желания Газпрома полностью противоречат интересам Украины.

И вся надежда Газпрома только на украинских избирателей.

Сергей Фурса, Facebook