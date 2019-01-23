Кремлевская ставка в президентской гонке в Украине. У Путина выбирают между Тимошенко и Зеленским

Президентская компания на Украине выходит на финишную прямую. Накануне партия «Батькивщина» выдвинула Юлию Тимошенко в качестве кандидата на высший государственный пост.

Согласно «социологическим опросам», она на сегодня «фаворит гонки». В числе возможных соперников Тимошенко шоумен Владимир Зеленский и бывший вице-премьер Юрий Бойко, которых тоже выдвинули в качестве кандидатов. Выборы президента страны назначены на воскресенье, 31 марта. Многие украинские политологи отмечают, что никто из участников не может гарантированно рассчитывать на успех. Политический обозреватель «КоммерсантЪ FM» Дмитрий Дризе считает, что не исключена победа Зеленского.

Юлия Владимировна Тимошенко два часа оглашала перед съездом соратников свою предвыборную программу. Кандидат на высший государственный пост в стране намерена вернуть Крым, Донбасс, принять новую справедливую конституцию и создать армию по стандартам НАТО. Возвращать утраченные территории экс-премьер намерена исключительно мирным путем при помощи Запада.

В случае провала она обещает подать в отставку по истечении 100 дней президентства. Что касается антироссийской риторики, «рукой Кремля» Тимошенко назвала действующую власть – Петра Порошенко и его подчиненных. Видимо, это самое страшное определение, которое можно использовать в отношении своих политических противников.

Юлию Владимировну называли пророссийским кандидатом, в первую очередь потому, что она 10 лет назад, будучи главой правительства, подписала со своим тогдашним коллегой Владимиром Путиным газовые соглашения, положив тем самым конец очередной газовой войне. Два года спустя самый как бы пророссийский президент Виктор Янукович объявил эти документы вредными для Украины, а Тимошенко получила 7 лет тюремного заключения – как вредитель.

Москва, конечно, возмутилась, но несильно. Освободила популярного политика только лишь революция 2014 года. По иронии судьбы в 2019 году начались очень непростые переговоры по газовому транзиту. Старый договор истекает в 2020-м. Понятно, что проблема целиком ложится на нового президента Украины, потому что, как мы знаем из истории, вопрос этот политический, который хозяйствующие субъекты решить не в состоянии.

И здесь, конечно, опыт Тимошенко может сыграть свою роль. Хотя по-настоящему пророссийским кандидатом является бывший министр топлива и энергетики в правительстве Виктора Януковича Юрий Бойко. Его поддерживает Виктор Медведчук. Последнего называют единственным политиком на Украине, которому доверяет Владимир Путин. У Бойко тоже есть шансы.

Чем Украина отличается от России? Там победитель президентских выборов заранее не известен. Поэтому процесс этот интересный и не выглядит техническим, как у нас. Но все так называемые фавориты уже были у власти или во власти.

Именно поэтому по логике вещей должен победить Владимир Зеленский. Он кандидат перемен, нового времени, которое должно наконец-то наступить. Все остальные – это шаг назад. Политологический термин «смена элит» – вот что главное, и не только на Украине. В XXI веке надо жить будущим, а не комсомольскими стандартами прошлого. Так что при всем уважении к Юлии Владимировне, дать дорогу молодым было бы самым красивым ее поступком.

Дмитрий Дризе, «КоммерсантЪ FM»