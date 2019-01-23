Завтра суд вынесет приговор по делу о госизмене беглого экс-президента Януковича

Приговор будет оглашен на заседание Оболонского районного суда Киева.

В четверг в Оболонском районном суде Киева начнут оглашать приговор обвиняемому в государственной измене бывшему президенту Украины Виктору Януковичу, сообщает пресс-служба суда 23 января.

«24 января 2019 года в 09:00 часов в помещении суда по адресу: г.Киев, ул.Маршала Тимошенко, 2-Е в зале судебных заседаний № 15 состоится провозглашение приговора в уголовном производстве по обвинению Януковича Виктора Федоровича», – отметили в суде.

Экс-президента обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110 (пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины), ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что 18 ноября 2018 года РосСМИ распространили информацию о том, что Янукович был госпитализирован «в неподвижном состоянии с подозрением на травму позвоночника и травму колена, которые он получил во время игры в теннис на одном из подмосковных кортов».

Пресс-служба Оболонского районного суда Киева