Большинство россиян считают врагами всех политических украинцев, – Цимбалюк

Россияне отказывают украинцам в праве иметь собственную, украинскую идентичность.

В России уже практически нет адекватных, вменяемых людей, способных реально воспринимать Украину и уважающих украинскую идентичность. Для россиян любой относящий себя к украинской политической нации – враг по определению. Собственный корреспондент агентства «УНИАН» в Москве Роман Цимбалюк рассказал об этом в эфире телеканала «Прямий», фрагмент из которого опубликован на YouTube-канале «POLITua».

«Так получилось, что до 2014 год мы больше дружили с россиянами. А сейчас так получилось, даже в этом моменте Украина – це Европа, мы больше дружим с корреспондентами других стран, с французами, немцами», – отметил Цимбалюк.

Собкор «УНИАН» подчеркивает, что общение с российскими представителями масс-медиа становится невозможным, настолько все стало пропитано российской пропаганда, что даже вне работы разговоры крутятся вокруг заезженных «штампов». И этому подвержены даже казалось бы адекватные, вменяемые люди.

«Был у нас друг Альберт, русский, но мы его исключили из нашей «нормандской четверки». Вот так оно само получилось. Я не готов слушать всю эту пропагандистскую чушь вне работы», – подчеркнул Цимбалюк.

Собкор «УНИАН» отметил, что невозможно разговаривать с людьми которые в ответ на аргументы о российской агрессии и убийствах украинцев российскими оккупационными силами обвиняют Украину в наличие в ней «коррупции». Цимбалюк особо подчеркнул, что не готов слушать всю эту чушь вне работы, и не принимает это в качестве оправдания россиян.

«Главный россиян состоит в чем: «надо бороться с украинской идентичностью». И если ты ассоциируешь себя политическим украинцем, то есть принадлежишь к украинской политической нации – ты автоматически становишься врагом россиян», – подчеркнул Цимбалюк.

Собкор «УНИАН» особо выделил, что россиянам все равно, что Донецк, что Киев, что Днепропетровск, и проблем не в языке – они не принимают как данность наличие украинской идентичности. Фактически украинская армия – это то самый надежный заслон на пути попыток физического уничтожения украинской идентичности, которые россияне воспринимают исключительно враждебно.

«Да хранит Бог жизни украинских солдат», – подчеркивает Цимбалюк.

«Украинско-Российское обозрение»