В школах Кузбаса дети падают в голодные обмороки

В регионе растет социальное расслоение населения и зафиксированы случаи голодных обмороков среди детей.

Следственный комитет России проверяет заявления уполномоченного по правам ребенка в Кемеровской области Дмитрия Кислицына о голодных обмороках учеников местных школ, сообщает российский «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу следственного управления СКР в регионе.

«Будут установлены школы, где якобы имели место факты падения детей в голодные обмороки. Также будет установлено, были ли такие случаи на самом деле», – сказал представитель пресс-службы.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Кемеровской области Дмитрий Кислицын рассказал о голодных обмороках детей в школах региона и социальном расслоении учеников.

По словам омбудсмена, с недавних пор к нему стали обращаться классные руководители, которые заметили социальное расслоение среди учеников, связанное с питанием.

«Одни дети у нас идут на обед в школах, а другие сидят в классах и не обедают. Участились случаи падения детей в голодные обмороки, что заставляет тревожиться. У родителей нет денег, чтобы покормить ребенка с утра, а тем более дать ему на обед те самые 50 рублей, которые ребенок должен платить за обеды. Эти случаи не единичные, сначала был один ребенок, теперь покатился целый ком», – сказал Кислицын.

Он отметил, что такая ситуация наблюдается с учениками сельских школ и детьми, которых привозят в школы из поселков.

«Интерфакс»