Мы боремся не только за независимость Украины, но и за ее историю, за князя Владимира, – Цимбалюк

Гибридная война, которую ведет Россия против Украины, не сводится только к военным действиям на Донбассе и попыткам дестабилизации ситуации. Россия пытается лишить Украину ее истории.

Украина воюет с Россией не только на Донбассе, битва идет и за украинскую историю. Одними из ключевых исторических фигур являются киевский князь Владимир и его внучка Анна Ярославовна королева Франции. Собственный корреспондент агентства «УНИАН» в Москве Роман Цимбалюк рассказал об этом в эфире телеканала «Прямий», фрагмент из которого опубликован на YouTube-канале «POLITua».

«Мы ведь за что боремся? Не только за свою независимость, как украинского государства, з историю», – заявил Цимбалюк.

Собкор «УНИАН» подчеркивает, что Россия пытается присвоить себе тысячелетнюю историю украинской государственности. Одной из исторических фигур которую Россия пытается использовать в своих пропагандистских целях – киевский князь Владимир, огромный памятник которому установили в Москве в 2016 году. .

«Вот сидишь и думаешь, ну раз у Вас такая глубокая история, то за две тысячи лет было же время установить памятник. Но нет это происходит именно сейчас, когда пытаются пристроить себе тысячелетнюю историю», – подчеркнул Цимбалюк.

Другой исторической, которую российские власти пытаются прописать в истории России – это внучка киевского князя Владимира, королева Франции Анна. Президент России Владимир Путин заявил во время одного из своих визитов во Франции, что королева Анна – «русская княжна», вот только родом из Киева. Цимбалюк иронично подметил, что «указом президента» королеве Анне было «даровано российское гражданство».

Все это делается еще и для оправдания российской агрессии против Украины.

«Украинско-Российское обозрение»